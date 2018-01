"No queremos un casino abierto las 24 horas y con cajeros automáticos en la puerta"

Se trata de un documento emitido por tres concejales del Frente Progresista Cívico y Social: Leandro González, Marcelo Ponce y Sergio Basile. El texto, difundido el domingo, por un lado pone en tela de juicio la intimidación por parte del Casino de Santa Fe y por el otro plantea que la situación de aprovecharse para establecer nuevas condiciones a los emprendimientos vinculados al azar.

Los concejales primero describen que "los empresarios vinculados a dicha actividad han generado acciones y estrategias de presión para que dicho aumento (el del Drei) no se produzca. Por ejemplo, plantearon la posibilidad de despedir a gran cantidad de trabajadores y la reducción de inversiones que habían puesto en marcha en nuestra ciudad", recordaron.

Afirman, más adelante en el texto, que "no queremos ni un despido en la ciudad. No queremos que ninguna familia se sienta amenazada con perder su fuente de ingresos" pero inmediatamente advierten "tampoco queremos un casino abierto las 24 horas del día, con cajeros automáticos en la puerta, con extracciones con débito para el juego. Es decir, no queremos que se desarrolle una actividad en un modo que no es conveniente para el desarrollo de la ciudad, ni -fundamentalmente- de sus vecinos".