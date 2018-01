Nueva jornada de protesta en Senasa Santa Fe

Cabe destacar que los trabajadores del Senasa decidieron llevar adelante esta manifestación durante la jornada del martes en la que se celebró una asamblea donde manifestaron su más enérgico repudio y el absoluto rechazo "al ajuste salvaje e irracional, que nuevamente pone a los trabajadores como variable de ajuste".

"Desde ATE veníamos advirtiendo los trascendidos de inminentes despidos (no renovación de contratos) en el Senasa, tristemente hoy son un hecho concreto que explotó en muchas regionales, y como también lo habíamos manifestado nuestra regional no quedó fuera de este ajuste, por el contrario, según los datos que manejamos es una en las que más compañeros están en las listas negras, hasta el momento veintitrés, a la mayoría de los cuales ya se les informó telefónicamente que no se les renovaría sus contratos, incluyendo contratos artículo 9, como ArgenInta", señalaron desde el gremio