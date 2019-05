"Nosotros hoy establecimos un concepto nuevo: el de servicio de cuidado de un vehículo estacionado en la vía pública”, dijo el concejal Carlos Suárez al fundamentar la decisión del bloque oficialista (Cambiemos) de abstenerse y no acompañar la ordenanza que fue aprobada y que pretender regular la actividad de los trapitos en la ciudad de Santa Fe.

La norma sancionada por mayoría estipula que cada una de las personas que se desempeñan en esta actividad cuenten con un carne habilitante y un chaleco identificatorio emitido por el gobierno municipal. Para ello, se deberá crear un "Registro de cuidadores de vehículo" que estará publicado en la página Web del gobierno. El gobierno de la ciudad deberá fijar el número de credenciales a otorgar y la secretaría de Control Municipal deberá delimitar la zona en la que puedan desempeñarse (por fuera de la zona de estacionamiento medido) y se le asignará a cada trapito al menos un sector de una calle para ofrecer el servicio.

Te puede interesar ¿Cómo es el proyecto para regular a los trapitos?

Para el bloque de Cambiemos la iniciativa de los concejales Aeberhard (PJ) y Basile (FPCyS) no podrá solucionar el problema. "Si bien reconocemos la existencia de esta problemática, creemos que el enfoque no era el correcto", afirmó cuando finalizó la sesión el concejal Suárez.

"Si bien reconocemos la existencia de esta problemática, creemos que el enfoque no era el correcto" Carlos Suárez. Concejal Bloque Cambiemos

El edil oficialista puso la mira en las complicaciones jurídicas que podría arrastrar la normativa e hizo referencia a los "niveles de responsabilidad". En ese sentido, se preguntó: "Qué va a pasar cuando el bien mueble, que es un automóvil, se encuentre dañado? Las personas que se encuentra al cuidado de él (cuidacoche o trapito) cómo responde frente a este cuidado. En todo caso, si no es esa persona la que responde, quien es el último responsable es aquel que otorgó la autorización para que esa persona ejerza la actividad, que en este caso es el estado municipal".

La norma propone crear un registro y que estén identificados, con carnet y chaleco.

"Hoy establecimos -continuó Suárez- un concepto nuevo, establecimos el concepto de: servicio del cuidado de un vehículo estacionado en la vía pública. El carnet que plantea la propia regulación es una habilitación, un permiso precario de uso que otorga el estado municipal a esa persona".

Aeberhard defendió la ordenanza sancionada: "Lo que no define el estado, lo define la violencia con conflictos territoriales. Nosotros no queremos tener que lamentar ningún hecho de los que ya hemos vivido en muchas situaciones".

"Que las autoridades municipales tomen real dimensión de lo que está pasando en vía pública y no se escuden en que no hay normativa" N

Para una de las impulsoras de la norma, el proyecto "es un programa de inclusión. Aspiramos a que las personas tengan formación laboral y un empleo genuino. Sabemos que no es un recorrido fácil. Entendemos que no es de la noche a la mañana que se pueda solucionar la situación de los cuidacoches. Entre lo real y lo ideal hay un camino, que es el posible. Posible para que las autoridades municipales tomen real dimensión de lo que está pasando en vía pública y no se escuden en que no hay normativa".

Del otro lado, Suárez insistió: "Con esta norma, no estamos abordando la problemática; muy por el contrario, vamos a estar generando nuevos problemas. La serie de requisitos que se establecieron para poder acceder al registro y carnet va a dejar a muchos de quienes están en la actividad fuera de ella".

Aeberhard colocó su atención en la protección que debe brindar el estado sobre los ciudadanos: "Una de las funciones primordiales que tiene que tener el estado es proteger a sus ciudadanos. Hoy, muchas mujeres y hombres no nos sentimos así cuando estamos en vía pública. Por eso hemos tomado la decisión de generar esta iniciativa. Deben controlar, se debe pedir el auxilio de las fuerzas públicas para que en caso de ser necesario estas personas sean retiradas.

Para la edila, "el proyecto intenta dar la pacífica convivencia a quienes transitan la calle, a quienes estacionan sus vehículos y sus motos, y aquellas personas que están en situaciones sociales acuciantes".

El concejal oficialista Suárez insistió en que de esta forma, "no se aborda el problema" y consideró: "Lo que hay que hacer es coordinar mucho más entre los distintos niveles del estado (nacional, provincial y municipal). Allí podría estar la solución para esta problemática social y no a través de la normativa.

"Tengo un proyecto que es prohibir la actividad; me abstuve en esta sesión. En otros lugares este tipo de programas no han funcionado" Lucas Maguid. Concejal PJ

La norma contó con el aval de 11 concejales. Además del bloque oficialista de Cambiemos, el que se abstuvo fue el concejal justicialista Lucas Maguid, quien recordó: “Tengo un proyecto que es prohibir la actividad; me abstuve en esta sesión. En otros lugares este tipo de programas no han funcionado”.

La postura oficialista en el recinto, tomando distancia y esgrimiendo reparos sobre la norma aprobada, permite pensar el escenario de un posible veto de parte del intendente. Si bien en los pasillos del Concejo se habló sobre esa posible decisión, tanto del oficialismo como desde la oposición desconocen cómo proceder el ejecutivo.