Omar Perotti impulsa un proyecto para implementar la autonomía municipal

De manera presencial participarán el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; de Rosario, Pablo Javkin; de Rafaela, Luis Castellano; de Reconquista, Enrique Vallejos; de Esperanza, Ana Meiners; de Vera, Paula Mitre; y de Cañada de Gómez, Stella Clerici.

El resto de los intendentes y presidentes comunales lo harán de manera virtual, en el marco de las disposiciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.

“Lo que busca el gobernador es descentralizar el poder, fortalecer las administraciones locales”, dijo a La Capital el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman. Y agregó: “Él es un municipalista, y además valora el accionar de los 365 municipios y comunas de la provincia en la pandemia, con los que mantuvo un contacto inédito”.

La idea es no ponerle techos a la discusión, señaló el exconcejal, sino armar un equipo técnico, en el que se sumen las distintas partes interesadas. “Si bien sufrieron reformas, tenemos leyes orgánicas de municipio y comunas que datan de la década del 30, que fueron pensadas para otra realidad”, argumentó.

De sancionarse la ley, por ejemplo, los municipios podrían decidir sobre cuestiones institucionales –por ejemplo, cuántos concejales tienen y cómo se eligen, si se crea el cargo de viceintendente–, administrativas, económicas, tributarias y financieras.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le inyectó urgencia a la cuestión: a fines de octubre, el máximo tribunal dictó una sentencia en la que estableció que la Constitución de Santa Fe –vigente desde 1962– viola la Carta Magna nacional, ya que no se garantiza la autonomía municipal.

Rápido de reflejos, el 24 de noviembre pasado el diputado provincial Rubén Giustiniani (Igualdad) presentó en la Cámara baja provincial un proyecto para regular la cuestión. Además de su compañera de bloque, Agustina Donnet, también estamparon su firma legisladores del Frente Progresista, el PJ y Somos Vida Santa Fe.

La relación tensa con la Legislatura fue una de las constantes del primer año de gestión de Omar Perotti. Primero por el presupuesto 2020, luego por la ley de necesidad pública, y después por las leyes de ingresos y gastos de este año, pasando por las normas que desde la Casa Gris llamaron “anti-Sain”.

En ese proceso, no solo se tensionó la relación con el FPCyS, también se partió en tres el bloque peronista del Senado.

Con las relaciones todavía en el freezer, Sukerman le tiró la pelota al bloque de seis senadores liderados por el sanlorencino Armando Traferri: “Acá no hay obediencia debida, pero el abecé de la política dice que si uno pertenece a un frente electoral lo lógico es que acompañen las iniciativas del Ejecutivo –advirtió. Si no lo hacen, los que tienen que dar explicaciones son ellos; no al gobierno, sino a la sociedad”.

En ese marco, Sukerman sostuvo que la reforma constitucional –la verdadera salida de fondo a varios déficits institucionales y que hoy aparece más lejana que nunca por la tensión política y la crisis– “no es una obsesión”, pero que “siempre tiene que estar en agenda”.

“Lo ideal es enemigo de lo posible –afirmó el funcionario. Si lo ideal es la reforma y no se puede, avancemos con leyes”, concluyó.