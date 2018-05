Este martes por la tarde comenzó un operativo en conjunto entre la Policía Federal y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para controlar y hacer un relevamiento de los cuidacoches o "trapitos" en la zona del microcentro.





Ayer, el ministro Pullaro expresó a UNO sobre los dichos de días anteriores del intendente José Corral, quien dijo que los problemas relacionados a los "trapitos" eran un tema de seguridad.









"Nadie se tiene que sacar la responsabilidad ni hacerse el que «esto a mí no me corresponde». Corral es una persona inteligente que sabe qué es lo que puede, no puede y le corresponde hacer a la policía. La policía cuando hay una amenaza o coacción por parte de los cuidacoches por supuesto que actúa, y más cuando hay una agresión física, lo hemos hecho siempre. De hecho hemos hasta entregado imágenes para que ustedes vean cómo actúa la policía de la provincia", argumentó Pullaro.









"Nosotros estamos muy atentos a estas situaciones, son las que más nos angustian", apuntó y recordó la ordenanza municipal Nº 10.966 , que establece ciertas reglamentaciones para el desempeño de la labor de los "trapitos".

Esta mañana, Corral no tardó en contestarle: "El ministro Pullaro es del espacio del concejal Jatón. Podrían, a lo mejor, presentar algún proyecto si es que consideran que debe modificarse alguna ordenanza. Si hay que revisar alguna, que el Frente Progresista lo plantee en el Concejo".