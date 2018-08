Otra vez se conocieron ataques del "chupacabras" en el norte santafesino

Productores de Colonia Durán, localidad del departamento San Javier, en el norte de Santa Fe están desconcertados por la mutilación de vacas. Los animales fueron hallados sin lenguas ni genitales, con cortes precisos en la quijada y su descomposición no atrae animales carroñeros. Ellos hablan de apariciones y luces, asociados a los denominados "chupacabras"





"A las vacas les falta la lengua y las quijadas. Acá se ven dos luces, al este una y al oeste otra, y ya mataron tres animales en este campo", explicó Norberto Bieri, que hace más de dos años lleva adelante un Plan de Manejo de Bosque Nativo junto a INCUPO en un campo de Colonia Duran a 20 kilómetros de la ciudad de Romang en el Departamento San Javier donde cría ganado.





Bieri y otros pobladores del lugar relacionan las apariciones de luces sobre el monte con las mutilaciones. "Es como que baja, mutila esa parte y no lleva los animales. No lleva ni un hueso. No mata ni el día de lluvia ni el día nublado. Solo llevan la lengua, las quijadas y la parte de atrás. Es como que harían los cortes con un láser, no hay rastro de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come, ni las aves carroñeras", describió Bieri.





Sin explicaciones provenientes de la ciencia o las instituciones vinculadas a la investigación, la creencia popular atribuye el fenómeno al chupacabras.





"Sé que hay veterinarios que mandaron muestras a analizar y no sale nada. No sale envenenamiento o shock eléctrico, no hay ni una respuesta", repasó el productor que hace cuatro años encontró la primera vaca mutilada y que hace una semana encontró otras tres juntas, con lo que a la incertidumbre de las causas de la muerte se suma la pérdida de unos 45 mil pesos.





"No es sólo en mi campo, es en toda la región . Atrás del Cerrito mataron cinco, en Malabrigo hace un tiempo mataron siete, a un vecino le mataron dos, así se van sumando y cuando sacás la cuenta son 20 o 30 animales por mes. Unos dicen que es el chupacabras o extraterrestres, otro dicen que son ratones, pero lo cierto es que los animales están muertos, pero en concreto no hay nada", concluyó el productor que espera poder encontrar respuestas a la muerte de su ganado.





