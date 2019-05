Este martes desde las 16 en la Plaza del Soldado, ubicada en San Jerónimo y Mendoza. Este pañuelazo verde, se da al mismo tiempo que otros a nivel nacional y en diferentes ciudades del mundo. Referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputadas nacionales de distintos bloques presentarán hoy, por octava vez, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso.

Al igual que el texto aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado tras un extenso debate, esta versión busca legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación, como ya está previsto en el Código Penal desde 1921.

Sin embargo, el documento tiene algunas modificaciones en busca de generar más consensos dentro del recinto. Por ejemplo, se quitó entre los causales de la IVE por fuera de ese plazo la "inviabilidad de vida extrauterina del feto".

En la misma línea, no incluye la objeción de conciencia de los profesionales de salud y exige la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. "El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos gráficos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía", aclara.

En Buenos Aires, las manifestaciones se concentrarán en la Plaza de los Dos Congresos. A su vez, se harán movilizaciones en Córdoba, Mar del Plata, San Luis, San Miguel de Tucumán, Tandil, La Rioja, Concordia y Lago Puelo, entre otras decenas de ciudades argentinas. A nivel internacional, se esperan iniciativas en las calles de Madrid, Berlín, San Francisco, Toulouse, Estocolmo, Copenhague y Guanajuato.

La presentación del proyecto se realizará en el Anexo C del Congreso de la Nación con una conferencia de prensa que se verá por pantalla gigante en las calles del Congreso y será transmitida por streaming a todo el mundo.

"El reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar", aseguró en un comunicado la Campaña, un conglomerado conformado por más de 500 organizaciones de todo el país.