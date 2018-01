Para Lifschitz "es una locura sin fundamento" que no se habilite el Aeropuerto de Sauce Viejo

"Ayer, cuando todos esperábamos que se habilitara el Aeropuerto de Sauce Viejo y comenzaran a operar los vuelos regulares que estaban programados, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que la burocracia del Ministerio de Transporte de la Nación ha impedido nuevamente la puesta marcha y habilitación del Aeropuerto", expresó el gobernador, Miguel Lifschitz al enterarse de las novedades respecto de la habilitación de la terminal aérea de Sauce Viejo.





LEER MÁS: Esperan que se pueda habilitar el Aeropuerto luego de la inspección el lunes próximo





Cabe recordar que el lunes 22 de enero se produjo una verificación por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil de las modificaciones y obras realizadas en la pista de aterrizaje e instrumental de vuelo y lo que suponían las autoridades del Aeropuerto es que luego de esta visita, Sauce Viejo iba a quedar habilitado nuevamente para la operación aérea. Sin embargo, el Decreto 27/2018 del Poder Ejecutivo Nacional corrió nuevamente la línea de llegada.





Dicha norma, publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero, estableció que el Aeródromo local ya no dependa más del Ministerio de Defensa y lo puso bajo la órbita de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), dependiente del Ministerio de Transporte.





Sucedió entonces que, por más que Anac el martes por la mañana dio el visto bueno para la habilitación, desde la oficina local de EANA S.E. se esgrimió que ahora falta la aprobación de las nuevas cartas de aeronavegación, cuya confección demora entre 45 y 60 días.





"Teníamos la expectativa de que después de varias demoras, en el día de ayer se aprobara definitivamente, pero lamentablemente una resolución reciente del Ministerio de Transporte del gobierno nacional que cambia la jurisdicción de nuestro Aeropuerto que antes dependía del Ministerio de Defensa, y que ahora pasa a depender de un organismo burocrático de ese ministerio ha impedido que se lleve adelante la habilitación como corresponde, poniendo trabas que realmente son inexplicables", manifestó Lifschitz.





"Cuando ya estaban los trámites cumplimentados, una señorita llamada Viola, que dice ser la representante en Santa Fe de ese organismo ha planteado que va a demorar más de 50 o 60 días la habilitación definitiva, lo cual supone una locura que no tiene ningún fundamento", agregó.





Por último, informó que al notificarse de la situación se comunicó telefónicamente con el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, quién prometió al mandatario que "se iba a abocar a buscar una solución".





"Así que esperamos en el día de hoy tener una respuesta de este tema que nos permita poner en marcha el Aeropuerto", finalizó el mandatario.





La novela de Sauce Viejo





"Esto ya parece la novela del Aeropuerto de Sauce Viejo", dijo indignado David Giavedoni al conocer el nuevo escollo para la habilitación.









"La persona que se encuentra en este Aeropuerto en representación de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, informó que no iban a permitir los vuelos, porque no estaban aprobadas las cartas de aeronavegación", contó.





El directivo recordó que, cuando Sauce Viejo aún dependía del Ministerio de Defensa, un avión verificador de la Fuerza Aérea "verificó todas las radioayudas instaladas y también hizo el procedimiento para verificar las nuevas cartas de aeronavegación".





"Estas cartas las estaba confeccionando Fuerza Aérea porque nosotros dependíamos del Ministerio de Defensa y el nuevo decreto nos incorpora ahora a la Empresa de Navegación Área. Entonces, esta persona nos manifestó que no recibieron nada por parte de Fuerza Aérea , una desinteligencia de dos organismos del Estado, y al no recibir nada tienen que confeccionar las nuevas cartas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba y me dijeron que entre 45 y 60 días, otro disparate", finalizó Giavedoni.