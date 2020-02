La paritaria provincial docente pasó a un nuevo cuarto intermedio para la próxima semana. Este jueves se desarrolló el segundo encuentro entre referentes de los sindicatos del sector y los ministros de Educación, Adriana Cantero, y de Trabajo, Roberto Sukerman. No hubo oferta salarial del gobierno y se espera que en la próxima reunión la provincia ponga sobre la mesa una propuesta y que sea analizada por los docentes inmediatamente, teniendo en cuenta que esta previsto que las clases comiencen el 2 de marzo.

Al finalizar la reunión, la secretaria General de Amsafé, Sonia Aleso señaló: "Estuvimos discutiendo lo que nosotros pensamos que debe incluir una propuesta salarial. También se hizo una síntesis de otros temas que se habían trabajado en la comisión pedagógica y en la comisión de condiciones de trabajo y salud"

Según dijo la titular de Amsafé, el gobierno se comprometió a formalizar una propuesta la próxima semana. Aun no tiene fecha el encuentro, aunque se espera que sea miércoles o jueves.

Advirtió que "el inicio de clases estaría sujeto a la propuesta y a la evaluación de los docentes". Destacó, en relación al poco tiempo que resta para el inicio de clases, que la asamblea gremial (que define la aceptación o rechazo de la oferta salarial) podría realizarse viernes o sábado de la próxima semana.

"Tiene que haber una discusión clara de que no se pierda poder adquisitivo. En ese sentido me parece que tiene que estar centrada la discusión", afirmó. Agregó que la postura de los gremios nunca fue "solo cláusula gatillo; sino que fue: aumento de salario y cláusula gatillo que garantice la actualización y no la pérdida de poder adquisitivo".

Alesso insistió en dar la discusión puertas adentro. "Yo he criticado al gobierno porque salió a opinar sobre los medios, cosa que tendría que opinar en el ámbito de la paritaria. La semana que viene hay una reunión, nosotros ya fijamos los criterios, ya discutimos; la semana que viene esperamos una propuesta y la analizaremos".

Sobre la situación económica de la provincia y el condicionamiento que podría tener en la propuesta salarial, acotó: "Nosotros entendemos que la educación es importante y que se debe jerarquizar. Después, la situación que está en debate por el tema económico, las leyes (como la ley de estado de necesidad impulsada por la provincia) y todos lo demás, me parece que no se puede juntar con la importancia que tiene la educación. No solo hablamos de salarios, sino además de condiciones de trabajo, de concurso, de estabilidad. Son las cosas que vamos a plantear".