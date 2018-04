Paritarias: el gobierno ratifica su propuesta y desmiente haber cortado el diálogo

Los gremios docentes decidieron endurecer su postura luego de enterarse que el gobierno provincial dará los aumentos salariales por decreto y que dio por terminada la discusión salarial del año. Además, ATE estará de asamblea este miércoles, entre las 10 y las 12, para definir qué medidas de fuerza va a tomar en rechazo a la propuesta de un aumento del 18% a pagar en dos veces iguales, con los sueldos de marzo y de agosto, más cláusula gatillo.





Ante esa situación el gobierno anunció para este miércoles a las 11.30 una conferencia de prensa con cuatro ministros: el de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el de Economía, Gonzalo Saglione; la de Educación, Claudia Balagué ; y el de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini.





Desde el gobierno se va a intentar retomar la iniciativa en el conflicto y salir a aclarar algunos puntos. El principal: que no se cerró el diálogo, a pesar de que no habrá una mejora a la última oferta. Hasta el martes por la noche, en el círculo cercano al gobernador Miguel Lifschitz estaban convencidos de que la oferta de Santa Fe es la mejor que se hizo hasta el momento en todo el país y que se llegó a la misma fruto del diálogo con los gremios.





Por otra parte, aseguran que quieren cumplir con los trabajadores que aceptaron la propuesta, aunque no pueden dejar afuera a los que la rechazaron. Saben que la situación económica del país hace necesario efectivizar cuanto antes el aumento a los trabajadores, pero que no pueden darse el lujo de que sólo lo que cobren algunos.





"Repetimos en más de una oportunidad que no hay forma de hacer un ofrecimiento mayor, porque no hay. Y cuando no hay, no hay. Pero que quede claro, no se corta ningún dialogo", remarcaron fuentes cercanas al despacho mayor de Casa de Gobierno y añadieron: "Hemos hecho hasta aquí todo el esfuerzo posible, y eso se comprueba porque es la paritaria más alta de la Argentina . Además está incluida la clausula gatillo, activada contra diciembre 2017, cosa que no hizo ninguna otra provincia. Va a ser la mejor oferta del país, como ya lo es, y como lo fue en los últimos 10 años".









Embed #SantaFe Amsafé rechazó el aumento por decreto y ratificó el paro de 48 horas ► https://t.co/VhwqQnIeGm pic.twitter.com/4qsLcEezUy — Uno Santa Fe (@unosantafe) 27 de marzo de 2018







En los pasillos de la Casa Gris repiten una y otra vez que además de hacer la mejor oferta, a eso se suman los cuatro mil millones en infraestructura escolar, que se inauguraron tres hospitales el año pasado, se titularizaron 30 mil docentes, y que la provincia tiene el 82 por ciento móvil.





Cuanto ofrecieron el resto de las provincias argentinas? Decime el gobernador q mas te guste y decime cuanto ofreció. Cuánto ofreció hoy, y cuanto el año pasado. Y cuanto el otro, en de 2016?





"Entramos sin piso ni techo. Nos pidieron en dos tramos. Lo hicimos en dos tramos. Nos pidieron la clausula gatillo, está la cláusula gatillo. Nos pidieron que nos diferenciáramos del gobierno nacional, y así lo hicimos con la cifra y la propuesta, la cláusula. Tampoco podemos dejarnos correr la vara todo el día, porque además no sólo tenemos que pensar en los trabajadores públicos, tenemos que pensar en todos los santafesinos", aseguraron esta tarde y recordaban la situación de los que están desempleados, en la gente de OIL, en la gente de Vasalli, a los que la provincia tuvo que darles un subsidio de 5 mil pesos por trabajador.





"No podemos dejarnos correr la línea todo el tiempo, porque recordemos que las negociaciones comenzaron hace un mes. No es que no conversamos, que no tuvimos vocación de diálogo. No es que fuimos en contra de los intereses de los trabajadores", afirman.





"Tampoco podemos salir a hacer mucho con el 75 por ciento de los trabajadores del sector central de la administración habiendo aprobado el 18%", se justifican y agregan: "Nos encantaría poder ofrecer más, pero sinceramente no está a nuestro alcance. Porque mientras ofrecemos este incremento no recortamos nada ni frenamos ninguna de las escuelas, las rutas, los hospitales, las obras".





Por último repasan constantemente las ofertas de las provincias que hicieron los ofrecimientos más serios como Córdoba: 15% en 3 tramos; Mendoza: 15% en 3 tramos; Ciudad de Buenos Aires : 15% en 3 tramos; provincia de Buenos Aires: 15% en 3 tramos; San Juan: 17% en 2 tramos; Santa Fe: 18% en 2 tramos.





Este miércoles serán los cuatro ministros que designó Lifschitz los que saldrán a dar respuestas en la conferencia de prensa en un momento clave del conflicto.