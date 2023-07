Ante el constante reclamo y necesidad de que haya más pediatras en la provincia, Amra contó que este viernes en el Iturraspe no se brindará atención pediátrica

"No habiendo tenido respuesta alguna a los reiterados reclamos por ausencia del mínimo recurso humano necesario para la atención de la guardia de pediatría del Hospital Iturraspe de Santa Fe, no habiendo profesionales médicos pediatras que puedan dar cobertura a la misma, notificamos con carácter urgente que no se podrá brindar la atención que la comunidad pediátrica precisa. Remitimos la presente de manera simultánea a la dirección del Hospital y a la Sra. Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe", expresaron desde Amra en un comunicado.