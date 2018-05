Pese a que no hay un aumento oficial algunas panaderías subieron los precios

En Santa Fe no hay aumento oficial de productos de panificación sin embargo Alberto Carignano, vicepresidente de la entidad que nuclea a los panaderos, aseguró que si bien no se unificó un incremento, no descartó que alguna de las empresas haya decidido subir los precios.

"Cada uno hace sus costos, no es la misma realidad y todo depende de la estructura de cada empresa, hay firmas que tienen que mantener a 150 empleados otros en cambio trabajan con la familia", sostuvo el consultado.





Según el relevamiento que UNO Santa Fe realizó los aumentos que se registraron rondan entre los $2 y $5. Por ejemplo, el kilo de pan común pasó de costar $44 o $46; de 9 a 10 pesos es lo que cuestan las facturas, mientras que el kilo de bizcochos comunes de $120 pasó a $125.