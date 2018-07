Piden en el Concejo que se aplique la tarifa social para los clubes de la ciudad

El concejal Leandro González le solicitó al municipio que gestione con Nación las dos medidas vigentes que "deben beneficiar a los clubes de barrio con un piso del 40% de descuento en las tarifas". En los últimos días, Regatas y Gimnasia y Esgrima recibieron boletas de gas de más de $90.000, casi el doble de lo pagado el año pasado.





"Este año el consumo fue de 14.484 m3 y el importe de $94.345. En el mismo período del año pasado, se consumieron 13.840 m3 y se abonaron, como se pudo, $49.452". A través de su cuenta de Facebook, el club Regatas detalló la comparación entre las tarifas de gas natural que abonó en 2017 y la que debe afrontar este año.





En la ciudad de Santa Fe son muchos los clubes con acceso a gas natural afectados por las recientes tarifas de Litoral Gas. Un dirigente de Gimnasia y Esgrima de calle 4 de enero, declaró en medios de comunicación que la factura recibida fue de $91.000.





"Hace dos años que tratamos de acatar la famosa resolución que había en el Ministerio de Energía y en el Enargás por el cual a los clubes había que darle una tarifa social y seguimos sin resolverlo", reclamó el representante de Gimnasia. ¿A qué se refiere? A la resolución 3784/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, donde se dispuso la aplicación de una tarifa final diferenciada para los denominados clubes de barrio.





"No solo que esto en la actualidad no se cumple, sino que los dirigentes de los clubes vienen realizando un esfuerzo descomunal en cuestiones burocráticas para acceder a algo que les corresponde y que no pueden obtener. Esta nueva boleta fue un golpe durísimo para ellos, por eso le pedimos al municipio, aprovechando la afinidad con el gobierno nacional que manifiesta, que haga los reclamos correspondientes a fin de hacer cumplir con la medida", declaró el concejal Leandro González.





"Ejemplo de política social es la bonificación del 50% de parte del gobierno provincial al consumo de energía eléctrica y de agua a los más de 1.400 clubes de la provincia, que se aplica directamente sobre la factura. Esta medida, en tiempos donde otros niveles del estado ajustan, es sin dudas un modelo a rescatar y a profundizar en todo el país", agregó.





Ley de clubes de barrio

A su vez, el concejal explicó que en la actualidad "se encuentra vigente la Ley Nacional de Promoción de los Clubes de Barrio. Esta ley también contempla la tarifa social para los clubes que cumplan los requisitos solicitados, pero en la actualidad no se cumple. Incluso desde el Concejo, hemos pedido hace un tiempo que la Provincia se adhiera a esta ley".





"Desconocer el rol comunitario, social y educativo de los clubes en la ciudad, es tan grave como no comprender que la realidad económica que azota a todos los argentinos, también golpea en ellos. Por eso insistimos con que el gobierno de la ciudad realice todos los esfuerzos que tenga a su alcance para colaborar y hacer que los clubes cuenten con los beneficios que le otorga la ley. Esto no responde a banderías políticas sino a motivos sociales, educativos, deportivos y culturales", finalizó.