Piden que se incluya a kioscos y drugstores al sistema de monitoreo municipal

Los concejales recordaron que “estos botones son los mismos que se le entregaron a las víctimas de violencia de género y a las unidades de transporte público de pasajeros en la gestión anterior. Son herramientas fundamentales para disminuir las situaciones de inseguridad”, señalaron.

kiosqueros seguridad 1.jpg

Consideraron además: “Este nos parece un momento oportuno para presentar este proyecto por dos razones: por un lado, porque la inseguridad es la otra epidemia que afecta a la ciudad, y el de los kiosqueros es uno de los rubros más afectados; y por otra parte, porque vamos a empezar a discutir el Presupuesto, y a pesar de que mantiene un fuerte incremento de impuestos, no hay una mayor inversión en esta que es la principal preocupación de los vecinos: la seguridad”. Y en esa línea, Inés Larriera y Carlos Pereira advirtieron que “lamentablemente en este último año, el municipio se ha venido retirando de funciones que venía cumpliendo en materia de seguridad: no se han instalado nuevas cámaras; hay menos presencia de la Guardia de Seguridad Institucional en las calles, no hubo nuevas áreas cubiertas con Alarma Comunitaria”, repasaron.

Por su parte Gustavo Guzmán, vicepresidente de la Cámara de Kiosqueros indicó: “Estamos muy contentos porque nos sentimos escuchados. Nuestro sector es el más afectado por la inseguridad. Estamos abiertos hasta tarde y en situación de pandemia quedamos más expuestos a los robos. Ojalá se concrete este proyecto porque necesitamos trabajar más tranquilos".

En tanto, Ana Laura Gil, integrante de la entidad y propietaria de un kiosco, apuntó: “Sabemos que este tipo de herramienta se ha utilizado en otros negocios y dio buenos resultados. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo económico para invertir en los botones con el objetivo de estar más protegidos. Necesitamos tener seguridad para trabajar porque nuestro trabajo es digno y estábamos abandonados en ese sentido. Agradecemos el interés de los concejales por nuestro sector".

kiosqueros seguridad 2.jpg

Una buena experiencia

Sebastián Puntillo es el propietario del local “Morpheus”, ubicado en Bv. Pellegrini y 4 de Enero, donde esta mañana se realizó la presentación del proyecto a la prensa. Hace más de dos años que cuenta con el botón de alerta: “Desde la vecinal Mariano Comas nos ofrecieron contar con esta herramienta y la verdad es que estamos muy satisfechos. La respuesta ante la activación del botón es inmediata”.

“El botón tiene varias funciones: encendido de luces, sonido de alarma y una función para llamar directamente al Centro de Monitoreo. Lo bueno de este sistema es que solo tenés que estar conectado a internet, ya sea por wifi o por 3G o 4G, lo cual no necesita un gasto mayor más que el de la inversión inicial”, explicó Puntillo.