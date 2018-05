Polémica en Venado por declaraciones del "Turco" García

"Me fui a Venado Tuerto pensando que iba a tomar menos cocaína y terminé tomando más que en Buenos Aires", dijo el ex futbolista Claudio el "Turco" García este sábado por la noche en el programa PH Podemos Hablar, que se emite por Telefe. No sólo eso sino que también dijo que hasta que él consumió, en 2008, la conseguía a través de deliveries. "Podías pedir un pizza al igual que merca. Las motitos te la traían a tu casa", reveló.





Obviamente las redes sociales estallaron ayer con las declaraciones del ex seleccionado nacional y se multiplicaron en centenares de mensajes; algunos valorando la valentía del ahora recuperado de sus adicción a la cocaína, "Turco" García, y otros en los cuales le enrostraban al futbolista por "semejantes" comentario realizados en un canal masivo de televisión.





Hace un par de meses García presentó un libro en en el cual relató su paso por la cocaína y lo hizo en Venado Tuerto. Llegó a mediados de 2000 a instalarse en la ciudad y tuvo algunos años de consumo descontrolado hasta que en 2008 decidió tratar su adicción. "En febrero de ese año dejé de tomar y estoy limpio desde hace diez años", contó en Telefe.





Turco garcia

En su libro, Este soy yo, (presentado oficialmente en Venado Tuerto), nunca dijo qué cantidad de cocaína consumía a diario pero finalmente el conductor del ciclo PH, Andy Kusnetzoff, ventiló la escalofriante cifra de diez gramos de cocaína por día. El dato revelador, al menos para los cibernautas, es que podía conseguirla fácilmente a través de deliveries que se la traían adonde quisiera.





Ofensa

Los testimonios en las redes son de todo tipo. Están los que critican por la ofensa al pago venadense y quienes le valoran su valentía.





Silvana S. se preguntó: "¿Después de 20 años siguen negando que Venado Tuerto y Rosario son los centros comerciales más grandes del país del narcotráfico? Que sociedad hipócrita. ¿Qué les sorprende? En Venado Tuerto todos saben quién la distribuye y bajo el amparo de quiénes".





Sergio V., en cambio, consideró que "ojalá se recupere y que no vuelva a tener recaídas y algo para rescatar lo de Venado Tuerto es lo que los venadenses más de una vez decimos. Dónde está el Poder Judicial el poder político o los señores federales. Dónde están mientras tantos chico hoy padecen de estas basuras".





Testimonios parecidos a estos se reproducen por doquier en los distintos muros de Facebook o redes sociales. Es que no pasó desapercibo los dichos de "el Turco" más allá de que en varias ocasiones había comentado su adicción en medios venadenses. La figura del delivery de "merca" y la facilidad para conseguirla, al igual que una pizza, hizo estallar de comentarios.





"¿Nos dejó para mal o dijo algo que es verdad y que nadie quiere asumir? Acá hay curro y ya sabemos desde donde empieza", escribió Cintia M. en el muro de una radio local.





La Capital.