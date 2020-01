Por el paro no hay colectivos en la ciudad de Santa Fe

Este martes y a través de un comunicado, desde UTA seccional Santa Fe se dio a conocer la situación que atraviesan ante la falta de pago de la totalidad de los sueldos de los trabajadores.

Según se informó "siendo este 7 de enero, el cuarto día hábil del mes, los trabajadores no recibieron la acreditación total de sus sueldos del mes de diciembre, por tal motivo se realizará un plenario de delegados".

Por esta razón desde la medianoche no habrá servicio de transporte de colectivos en la ciudad.

Se informó que al mediodía de este miércoles habrá una reunión en el ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto.

La medida abarca a la todas las Líneas de colectivos de transporte urbano, interurbano, incluidos todos los ramales de la línea C.

El comunicado

Luego del plenario, los choferes decidieron realizar un paro total de actividades tanto en el servicio urbano de la ciudad de Santa Fe como en los interurbanos del centro norte provincial.

La medida de fuerza se definió debido a que las empresas ni siquiera acercaron una propuesta de pago, según los trabajadores. Además, se conoció que este miércoles habría una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia para intentar destrabar el conflicto.

Hasta cerca de las 20 de este martes en el sindicato aseguraron a UNO Santa Fe que el paro estaba firme y que no tenía una extensión determinada, si no que se iba a ir evaluando con el correr de las horas. "Lo único que puede hacer que se levante el paro es que los empresarios abonen el total de los sueldos en lo que resta del día o que al menos hagan una llamada, algo que hasta el momento no ocurrió", aseguraron fuentes vinculadas a la Unión Tranviaria Automotor.