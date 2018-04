Por esquivar los obstáculos que delincuentes arrojaron en la ruta terminó en una zanja

Embed



El Renault Clio quedó completamente destruido, mientras que otros conductores que circulaban por la zona dieron aviso al 911 de lo ocurrido. Rápidamente se hizo presente una ambulancia del Sies 107 que trasladó al conductor del auto al hospital José María Cullen con algunos golpes y cortes en su cuerpo. Mientras tanto, los delincuentes que arrojaron dichos obstáculos en la ruta lograron su cometido: quedarse con las pertenencias del dueño del vehículo, pese a que el mismo estuviera bajo agua.





"Cuando quiero esquivar todas las cosas que había tiradas en la ruta, muerdo la banquina con el auto, doy varios tumbos y termino dentro de una zanja", comenzó contando Héctor.





"Fue todo muy rápido y en un segundo tuve que maniobrar, para colmo estaba todo oscuro en la zona. Por suerte la ambulancia llegó rápido. Gracias a Dios no me pasó nada y la puedo contar", sostuvo el conductor del vehículo, que luego de ser atendido en el hospital Cullen, horas más tarde volvió por su auto y se encontró con que todas sus pertenencias que había en el interior del auto ya no estaban.