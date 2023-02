Precios justos en colegios privados: qué se sabe en Santa Fe tras el anuncio de Massa sobre topes mensuales

También señaló que "algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo", y que ahora "se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios".

En este marco, desde la provincia de Santa Fe y ante la consulta de UNO a fuentes del servicio provincial de Enseñanza Privada, señalaron que "a la fecha no se han recibido directivas de cambio al respecto. En la Provincia de Santa Fe, rige para las escuelas de gestión privada la disposición nro. 18 del año 2003, que actualiza las cuotas en función del salario docente".

Dicha disposición rubricada en el año 2003 autoriza a los colegios privados provinciales a actualizar el monto de su cuota a raíz del aumento salarial que percibirá el sector docente a causa del último aumento paritario resuelto. Esto, previa notificación a la dirección provincial de Educación Pública de Gestión Privada, permite actualizar la grilla de aranceles teniendo como base el sueldo de una maestra de grado que recién se inicia (actualmente en $161.631).

A su vez, desde la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep) destacaron a este medio que no fue consulta la iniciativa que se adoptaría y comunicaría en el próximo Consejo Federal de Educación a celebrarse la próxima semana.

La escala de cuotas vigente desde febrero de 2023 en los 850 colegios privados de la provincia es: escuelas con 100% de aporte estatal un máximo de $8.057 (arancel voluntario), escuelas con aporte estatal del 80% el tope es de $21.753, las del 66% de aportes $29.004 de tope, 60% de aportes estatales con $31.421 de máximo y aquellos colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $36.254 de cuota.

Otra inquietud para los directivos y funcionarios es si la norma emanada del ministerio de Economía necesita de la adhesión de cada una de las provincias para ser aplicada o entrará en vigencia en todas por igual. “Eso todavía no lo sabemos, por lo cual no podemos dar precisiones sobre la implementación o no de la norma”, agregaron desde provincia.