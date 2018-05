Preocupa la caída de ventas inmobiliarias tras la disparada del dólar

Este jueves el dólar alcanzó una cifra récord en Santa Fe cerrando a $23,60, lo que representa el incremento de un 9% respecto de cómo se lo podía encontrar un día antes. Con este escenario, y teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario suele considerar a esta divisa como referente de los costos de las propiedades, es usual que surjan incógnitas respecto del impacto que tendrá en las compras y ventas de viviendas esta volatilidad.





La respuesta de parte del presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Walter Govone, fue contundente: "Está impactando negativamente", remarcó. Y en esa línea explicó: "No podemos tener todavía una evaluación de porcentajes, pero sí podemos afirmar que se frenaron hoy todas las operaciones inmobiliarias que estaban en proceso de negociación. Porque con este panorama es usual que el vendedor no quiera y no sepa a qué precio vender; y que el comprador también pueda estar en la duda, dependiendo de la manera en que tiene previsto cerrar la operación, porque hay gente que estaba por comprar con un crédito hipotecario con pago de UVA y esta variación sabemos que afectará notablemente este valor de este índice".





En este sentido, el titular de la Ceci Santa Fe afirmó que hoy ya todas las propiedades, "que estaban tasadas tanto en pesos como en dólares modificaron su valor. Hay una complejidad respecto de la tasación del dólar con estas modificaciones, porque una propiedad que hace una semana se ofrecía a 100.000 dólares, que representaban cerca de $2.000.000, es imposible que hoy valga $2.300.000, porque no hubo ningún elemento en la economía real, de incremento de precio, de mano de obra, ni de impuesto, que justifique ese traslado directo al precio".





Al respecto, Govone puntualizó en que "hasta que no haya una relativa estabilidad nuevamente con el precio del dólar, no se podrá saber si dicha propiedad seguirá costando los mismos 100.000 dólares o si bajará". Y dijo: "Son estas distorsiones las que muchas veces cuesta que los propietarios entiendan, porque se pierden las referencias y esto le hace mal al mercado".





Por otro lado, Walter Govone comentó que sabe que también en los bancos la suba de la divisa estadounidense provocó un parate. "Muchos clientes que tenían operaciones encaminadas pidieron suspender sus créditos hipotecarios hasta saber qué pasará con estos factores de la economía", aseguró.





Asimismo y para cerrar, el referente inmobiliario de la ciudad comentó que están programando una reunión con sus colegas para la semana que viene, "para analizar entre todos qué medidas tomar en este contexto".