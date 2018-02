Presentan el proyecto de puesta en valor del Parque Sur

En una reunión con vecinos y representantes de colectivos e instituciones sociales que se concretará este viernes por la mañana, el intendente José Corral presentará el proyecto de modernización y puesta en valor del Parque Sur desarrollado por el Gobierno de la Ciudad. El objetivo del encuentro es construir el plan final a partir del diálogo con todos los actores involucrados. La actividad se concretará en el Club Náutico el Quillá, ubicado en Av. Circunvalación Sur. A las 9.15, el mandatario local brindará información a los medios de comunicación.





Este proyecto se integra con otros actualmente en desarrollo, como el Parque y Museo de la Constitución Nacional y la renovación de la Plaza de Mayo, en el marco de un Plan integral sobre los espacios públicos del casco histórico y sector sur de la Ciudad. Puntualmente, a partir de una inversión estimada en $ 15 millones, en el Parque Sur se prevé la intervención integral de este emblemático espacio verde santafesino haciendo eje en la recuperación del circuito aeróbico y recreativo en torno al Lago, espacio de excelencia para la práctica de deportes, paseos y actividades de esparcimiento de vecinos y turistas.





En este contexto, se proyectan dos intervenciones de importantes: la primera es la consolidación de la cabecera norte como espacio para la práctica deportiva; la segunda es la creación de un paseo costanero, en el tramo comprendido entre el Museo Etnográfico y la Escuela San Francisco. A su vez, se trabajará en torno a movilidad -veredas, señalización horizontal, etc-; equipamiento y mobiliario -bebederos, bancos, cestos, bicicleteros, etc-; iluminación -incorporación de tecnología led, nuevas columnas bajas y altas, etc-; ambiente y paisaje.