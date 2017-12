Prohibieron la elaboración y comercialización de un salamín picado grueso

El Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina del producto "Salamín Picado Grueso Tipo Colono, Don Leonidas" y cualquier otro producto en el que en su rotulación figure el domicilio de esta fábrica (Ruta Nacional Nº 11, Km 780, Reconquista), la cual es inexistente.

La medida está contemplada por ser un presunto alimento falsificado conforme lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA). En este sentido, el secretario de la Assal , Raul Samitier, expresó que "un producto falsificado es aquel que tenga la apariencia y características generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada, y se denomine como este sin serlo, o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada". Esto "no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población".