Proponen crear el Plan Municipal de Gestión Menstrual en Santa Fe

La concejala Laura Mondino (PS FPCyS) presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Plan Municipal de Gestión Menstrual, una iniciativa que contempla que el municipio brinde información sobre las opciones que existen para la gestión menstrual brindando información sobre las variables ecológicas, económicas y saludables.





Además, la iniciativa propone la provisión gratuita de toallitas y tampones en centros de salud, jardines municipales, solares y las oficinas de atención al público de los centros de distrito de la ciudad.





"La gestión menstrual no es un tema cosmético. Todos los meses requiere hacer frente a un gasto importante y quienes no pueden costearlo ven limitadas sus posibilidades de desarrollar una rutina normal", explicó la concejala del Frente Progresista y destacó que, de acuerdo a datos de Economía Femini(s)ta, el no poder acceder a ese tipo de productos genera ausentismo escolar y laboral.





"Por eso es central que el Estado municipal, por su cercanía en los barrios y con las y los vecinos, pueda generar acciones que permitan el acceso de esos productos de gestión menstrual a todas las personas que los necesiten. No se trata de un privilegio sino de la atención de una necesidad básica", remarcó Mondino.





El proyecto establece también que la Municipalidad, a través de su Área de Salud, pueda brindar información sobre otros métodos de gestión menstrual a fin de que las personas menstruantes puedan elegir aquel elemento que les resulte mejor en función de las variables ecológicas, económicas y saludables.













Día de Acción por la Salud de las Mujeres

El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y es una jornada pensada para reflexionar y reclamar sobre el derecho al acceso a la salud de manera integral. También es el Día Internacional de la Higiene Menstrual, pensado para desterrar tabúes y que las mujeres puedan hablar de los procesos naturales por los que atraviesa su cuerpo.





"Nos parece una fecha muy importante en la que las mujeres debemos reclamar las deudas que tenemos en el acceso integral a un sistema de salud que respete nuestros cuerpos y nuestros deseos y que nos brinde las herramientas necesarias para que ser mujer no sea nunca una desventaja", evaluó Mondino.