Pullaro: "Hay un fin de ciclo para los gobierno que abusan del poder"

La audiencia se desarrolló esta semana en la ciudad de Santa Fe. En la causa se investiga el robo de gastos reservados y el uso de recursos del Estado para investigar a personas de manera ilegal. En otras causas los funcionarios están sospechados de amañar licitaciones para la compra de armas y de motos.

“Le tengo una mala noticia a Perotti y al peronismo. Hay un fin de ciclo para los gobiernos que abusan del poder. No me van a callar. Me atacan porque yo salgo a decir las cosas como son, me expongo y a un gobernador autoritario no le gusta eso. Al peronismo no le gusta que lo enfrenten y que le digan las cosas en la cara. Esta construcción de poder peronista que se creen que pueden hacer cualquier cosa porque están en el gobierno se va a terminar”, enfatizó Pullaro quien abundó en algunos detalles con respecto a las denuncias.

“El peronismo vino a robar, vino a saquear la provincia de Santa Fe y tuvo el aval de Perotti, pretendió robar en la compra de armas, pretendieron robar en la compra de motos cuando compraron pagando 2 mil dólares más con otro pliego amañado y hecho a medida para que pueda ganar una empresa que ellos querían que gane. Otorgaron el juego online, un negocio millonario, de manera directa, se robaban millones por mes en gastos reservados. Vinieron a robar y nosotros los descubrimos y es muy probable que terminen presos y es muy probable que para defenderse digan cualquier cosa. Lo que no dicen, lo que no explican, es cada uno de los hechos. Perotti debería explicar porque permitió y avaló robos y torturas durante su gobierno. Porque Sain dice en la audiencia que el gobernador estaba al tanto de todo lo que hacían. Esta forma de gobernar va a cambiar, esta forma de hacer política va a cambiar”, finalizó.