La capacidad de alojamiento de la Policía de Santa Fe de personas privadas de su libertad actualmente está desbordada. Hay 723 detenidos en las diferentes dependencias sobre 664 plazas disponibles. El problema más grave se da en el ámbito de la Unidad Regional I La Capital, adonde hay lugar para 131 y existen 250 personas detenidas.

Esto llevó al Ministerio de Seguridad a declarar el estado de emergencia y hasta que no se adecuen las condiciones necesarias de dignidad humana, las dependencias policiales en todo el territorio santafesino no recibirán más aprehendidos.

Ahora bien, a su vez, el Servicio Penitenciario provincial también está completamente sobrepasado ya que la capacidad logística operativa es para 5700 presos y hoy hay cerca de 6.500. Mientras tanto, el Poder Judicial, a través de jueces y de fiscales seguirán ordenando medidas privativas de la libertad a personas procesadas.

Cuadro dramático

La situación terminal de la capacidad de alojamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario provincial y en comisarías de la ciudad de Santa Fe fue anticipada en varias notas por UNO Santa Fe.

El lunes 30 de marzo de 2020 la nota titulada "En 15 años se triplicó la cantidad de presos en la provincia de Santa Fe", detallaba que en el año 2005 había 2219 internos y al 29 de febrero de 2020 esa cifra trepó a 6.715, siendo las tres penitenciarias más conflictivas las Unidad I Coronda, la Unidad II Las Flores y la Unidad XI Piñero.

carcel de las flores.jpg La cárcel de Las Flores Prensa

El 25 de marzo del penal de la Subcomisaría 17° se fugaron cuatro presos. El domingo 12 de abril se escaparon cinco reclusos de la Comisaría 10° de Santa Fe. En aquella oportunidad, se conoció que la capacidad para el alojamiento de detenidos estaba completamente desbordada: había más del doble que los que pueden alojarse conforme a la capacidad logística operativa y con los parámetros de dignidad humana necesarios.

El domingo 26 de abril hubo incidentes dentro del penal de alojamiento de detenidos en la Comisaría 12° de Santo Tomé cuando frustraron un motín que sería usado de pantalla para la fuga masiva de presos, siendo 34 presos los alojados y la capacidad para 16.

carcel coronda aerea.jpg Imagen ilustrativa web

Habeas Corpus

En razón de los sucesos ocurridos en la Comisaría 12°, en una audiencia celebrada con motivo de un Habeas Corpus Correctivo en favor de los alojados en esa dependencia policial, se intimó al Ministerio de Seguridad a arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados.

Por ese motivo el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain resolvió declarar el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe y disponer que, en el marco de del estado de emergencia declarado y hasta tanto se adecue el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales.

Final abierto

En el normal funcionamiento del sistema penal, la Policía detiene a personas en in fraganti delito y por investigaciones sobre la comisión de ellos las aloja provisoriamente en dependencias policiales y luego son puestas a disposición del fiscal en turno o de los fiscales que siguen las distintas causas.

Si la Policía detiene lo hace porque no puede renunciar a cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias, y si no puede alojar a los aprehendidos, cual será la situación de éstos últimos. Agregando que a esta situación se le suma la superpoblación del sistema del Servicio Penitenciario, que por esta realidad no tiene capacidad para alojarlos. Y mientras tanto, jueces y fiscales del Poder Judicial seguirán haciendo su trabajo, ordenando libertades o prisiones preventivas, y condenando a penas privativas de la libertad.