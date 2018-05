"Queremos, como los vecinos de la costa, que la obra comience ya"

El intendente José Corral fue esta mañana, en la UTN, uno de los oradores en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) para la ejecución, operación y mantenimiento de la obra "Provisión de Gas Natural para Colastiné y San José del Rincón", en lo que se conoce como el Gasoducto de la Costa.

Allí el mandatario local afirmó: "Los santafesinos queremos que el Gasoducto de La Costa se concrete", y destacó: "Desde el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe hemos sido los principales impulsores de este proyecto".

Tras detallar todas las acciones encaradas por el gobierno local para que la extensión gasífera se lleve adelante, advirtió que el Gasoducto de la Costa "no admite más dilaciones, no existen argumentaciones administrativas razonables que justifiquen esta demora intolerable". Y concluyó que si el gobierno provincial se considera en condiciones de concretar la obra a través de Enerfé, la ciudad acompañará la iniciativa y más aún, se compromete a iniciar en simultáneo las conexiones domiciliarias, mediante el sistema de Contribución por Mejoras.





Los orígenes

Corral recordó que cuando asumió en 2011, hacía casi dos décadas que la ciudad no se involucraba en obras de gas. "Los resultados están a la vista: hoy ya tenemos obras ejecutadas para 2095, conexiones en los barrios Los Ángeles, Liceo Norte y Cabal; y otras 1.600 conexiones en ejecución. En total, casi 3.700 familias que se incorporan al gas por red", enumeró. "En ese marco, el Gasoducto de La Costa fue parte de este compromiso que asumimos desde un primer momento. En este caso, el paso siguiente era la ejecución del conducto troncal para abastecer a toda la zona: planteamos la necesidad de avanzar con esta obra y fuimos los primeros en ocuparnos y en dar pasos concretos".

Recordó que en 2012 "firmamos un convenio con Litoral Gas, en el que nos comprometimos a adoptar las medidas necesarias para concretar la extensión y el mejoramiento de las redes de gas natural existentes en la ciudad. Comprometimos a Litoral Gas a realizar el proyecto ejecutivo del Gasoducto de la Costa. Unos meses después, en agosto de 2013, el proyecto fue entregado por Litoral Gas al municipio". En detalle, el plan "aprovechaba óptimamente la totalidad de gas que actualmente llega hasta barrio El Pozo. Este nuevo tramo habilitaba la posibilidad de servir con gas natural a 8.500 familias e industrias, esto es más del doble de las 3.754 parcelas –incluyendo baldíos– que el municipio de Santa Fe tiene actualmente registradas en Colastiné y La Guardia". "Tener el proyecto ejecutivo y la factibilidad técnica nos permitió hacer los presupuestos del troncal que, obviamente, estaban fuera del alcance de la capacidad del municipio. Con ellos, empezamos a buscar financiamiento. Hablamos con los vecinos para analizar alternativas y planteamos la posibilidad de avanzar vía contribución de mejoras en la concreción del proyecto", repasó José Corral.





Acuerdo Capital

"En 2015, decidimos incluir al Gasoducto de la Costa como parte del Acuerdo Capital, aquél compromiso con los vecinos que firmamos con el entonces candidato y ahora gobernador Miguel Lifschitz. En él nos comprometimos a realizar las obras estratégicas e impostergables en la ciudad y el área metropolitana. El gasoducto fue uno de los puntos en los que pusimos especial énfasis", recalcó José Corral en la audiencia pública.

"Buscamos alternativas para la financiación y en 2016 trabajamos para que se incluya en la solicitud de endeudamiento provincial por 500 millones de dólares. Este pedido –subrayó el intendente– lo tuvieron que incluir nuestros diputados provinciales, porque en el mensaje del Poder Ejecutivo no estaba incluido. Nosotros seguimos el tema y se pudo subsanar esa omisión originaria". Destacó en ese punto que "al momento del endeudamiento, el Gasoducto de la Costa era la única obra de gas, dentro del listado, que contaba con el proyecto ejecutivo listo para poder licitarse y ponerse en marcha. A pesar de eso, no se avanzó y la obra no se licitó".





Sin más demoras

El intendente trajo a consideración que en febrero de 2017 comenzó una nueva rueda de reuniones y consultas, para que el proyecto no quede fuera de agenda. En ese camino, "la Secretaría de Energía decidió modificar el proyecto, repotenciando la estación de El Pozo con una obra que va hasta el centro de la ciudad, para aumentar el caudal de gas con un caño de un diámetro mayor por la misma traza que irá y aprovechando los estudios realizados en el proyecto solicitado por el municipio. No tenemos objeciones que hacer a esa modificación", anticipó el intendente.

Luego le relató al auditorio que hubo muchas reuniones con los vecinos de la Costa, con un objetivo fijo: lograr que el gasoducto se convierta en una realidad. "Es por todo esto que una vez más ratificamos lo que venimos diciendo durante todos estos años: queremos que la obra se haga. Y queremos que se lleve adelante de la manera que permita hacerlo sin mayores demoras. Porque esta es una obra prioritaria y una necesidad impostergable para los vecinos de La Costa, que nos trasladan en cada reunión que hacemos, en cada recorrida y en cada conversación. No admite más dilaciones, no existen argumentaciones administrativas razonables que justifiquen esta demora intolerable", alertó José Corral.





"Que se acorten los plazos"

"Queremos ser claros: si el gobierno provincial tiene decidido realizar la obra y prestar el servicio; si considera que Enerfé tiene las condiciones técnicas y de gestión para realizar la tarea y administrar el gasoducto una vez finalizado; si considera que este es el modo más rápido, más eficiente, en definitiva, más adecuado, el municipio está dispuesto a acompañar no solo apoyando esta decisión sino también financiando por el sistema de Contribución de Mejoras la totalidad de la red de distribución secundaria en la jurisdicción de la Municipalidad de Santa Fe", adelantó el intendente.

En esta línea, mencionó que "a la espera de que la obra del troncal se realice con los fondos disponibles del crédito durante 2017, en noviembre de 2016 enviamos al Concejo un proyecto para el financiamiento de la red secundaria. Ese proyecto fue actualizado con todos los detalles técnicos y tributarios de la Contribución de Mejoras".

Descripto todo ese contexto, José Corral instó "a que se acorten los plazos previstos para la ejecución de la obra. Me habrán escuchado hablar de la chacarera del expediente. Los seis años ya transcurridos, más los trámites licitatorios hasta que la obra comience, más los 21 meses de ejecución, más los plazos fijados para la obra de conexión domiciliaria, conforman una demora inaceptable".

Por tal razón el intendente invitó "a la Provincia, al concesionario y a Enargás, a remover los obstáculos para acortar los plazos. De nuestra parte estamos dispuestos a comenzar la red domiciliaria en simultáneo con la obra del troncal para ganar tiempo".

"Reitero, queremos, como todos los vecinos de la costa, que la obra se haga y que comience ya. Ojalá el gasoducto sea pronto una realidad", concluyó.