Quieren alcohol cero al volante en la provincia

La diputada (PJ) Silvia Simoncini y exministra de Salud de la provincia quiere prohibir totalmente el consumo de alcohol para las personas que estén conduciendo un vehículo. En la actualidad, la ley permite hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre, pero la legisladora dijo que "es momento de avanzar" para que la persona que se va a sentar al volante "sea lo suficientemente responsable para que no beba nada".

"Nosotros consideramos que hay un rango que se considera aceptable, pero ese rango como en toda hipérbole estadística tiene sus extremos. No sabemos cuál es la sensibilidad de las personas cuando beben y acá entraría esta cuestión de que ante la duda, mejor no tomar", aseguró.

"Ya está comprobado –continuó– que un mínimo de alcohol en algunas personas origina un pequeño déficit de atención y en otros es mayor. Ese pequeño déficit que ocasiona en el ciento por ciento de las personas que beben aunque sea menos que el 0,5 puede poner en riesgo a quienes conducen, a quienes acompañan y a los demás".

La norma, de aprobarse, tendrá alcance provincial, aunque se invitaría a adherir a municipios y comunas. Mientras que al ser consultada sobre si también avanza sobre el consumo de otras sustancias, Simoncini dijo: "Son las excepciones mínimas. Nosotros somos claros en eso. Hay que avanzar con el tiempo en los controles de los psicofármacos y los miorrelajantes que muchas veces están combinados con analgésicos porque quien no tiene un dolor y no se automedica, que es una cuestión gravísima".

"Pero la primera adicción en nuestro país es el alcohol", aclaró y agregó: "El primer hábito de consumo que nos da alegría cuando nos juntamos con amigos es el alcohol. Y está muy bien que uno se tome la licencia de beber y de disfrutar, pero al momento de ponerse al volante no podemos ni debemos beber alcohol".

Ante las posibles resistencias que puedan surgir sobre esta ley, Simoncini recordó los debates que hubo cuando como ministra impulsó la ley que prohibió fumar en lugares cerrados. "Nosotros tenemos que poner en discusión esto porque hablamos de adicciones y consumos problemáticos y el alcohol es el primer consumo problemático. Creemos que es posible sentarse al volante sin consumir alcohol y por eso hay que avanzar".

En tanto, sobre las posibles sanciones dijo que serán "variables de acuerdo a la situación" y que habrá otras que se deberán establecer en la reglamentación de la ley. "Lo que nosotros queremos es que esto se discuta en la Cámara, que salga la media sanción y después vamos a insistir en el Senado . Creemos que hay una madurez suficiente en la sociedad para saber cuáles son los riesgos y cuáles los beneficios. Si la ventaja es la salud, la plena capacidad, la vida, no hay dudas en eso. Podemos hacer un sorteo y ver quién conduce", sostuvo.

Por otra parte, ante la pregunta de UNO Santa Fe, la legisladora dijo no tener las estadísticas sobre Santa Fe para saber si desde la implementación de la prohibición de conducir con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre se redujeron los siniestros viales y las víctimas fatales en esos siniestros. Pero señaló: "Lo que sí sabemos es que la reducción de los siniestros se produce cuando se reduce el consumo de alcohol. No tengo los datos de Santa Fe. Pero sabemos que es menos frecuente un accidente si quien conduce no bebió alcohol porque ya está comprobado científicamente que hay una alteración del sensorio con un consumo mínimo".