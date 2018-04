Realizarán una muestra de los ex combatientes de Malvinas en Santa Fe

La actividad, incentivada por la diputada nacional Silvina Frana y la diputada provincial Patricia Chialvo, busca recordar a los héroes de la guerra de 1982 y estará vigente hasta el 12 de este mes abierta para todo público de 8 a 20. Al ser una entrada gratuita se pide una colaboración de un alimento no perecedero y/o ropa. Las donaciones serán para el movimiento Los Sin Techo.





Coty Hernández y los cordobeses de Gualicho serán algunas de las figuras nacionales que acompañarán a los ex combatientes este fin de semana. "Estaremos presente este 2 de abril para acompañar a todos los compañeros. Un día en que se rememora un hecho que a los argentinos no nos tiene que pasar por el costado. Y en particular quisimos hacer un aporte a esta denominada noche heróica que es una muestra de fotografías que se tomaron en el campo de batalla tomadas por soldados. Está compuesta por recopilaciones de Federico Lorenz, María Laura Guembe y Télam", dijo a UNO Frana.





Asimismo, agregó: "Es una lucha que todavía debemos seguir dando y más que nunca en estos tiempo donde no vemos una política nacional contundente en este tema. Como diputada nacional presenté el debate y acompañé a personas que notaron un relajamiento, por así decirlo, de esta lucha que no tiene que tener fin hasta que en nuestras islas realmente flameen la bandera argentina. Con la imagen se revive, se recupera memoria y todos tenemos que aportar a eso".









El primer día de abril se inaugurará una muestra fotográfica que se proyectará en el marco del 36º aniversario de la guerra de Malvinas en Pedro Vittori 4282. Además habrá bandas musicales para acompañar el evento desde las 20.