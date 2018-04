Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, desde la Municipalidad emitieron un comunicado en el que solicitan a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.





Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.





Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio en Facebook y Twitter.





Alerta vigente





El SMN publicó un aviso meteorológico por tormentas fuertes, afectando al centro y sur de Santa Fe, noroeste de provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa y sur de San Luis. De acuerdo al parte del SMN "en el sudoeste del área de cobertura se está desarrollando tormentas, algunas localmente fuertes, pudiendo ocasionar abundante caída de agua en cortos periodos, con ráfagas y caída de granizo". Según el informe, se prevé que el fenómeno "se extienda al resto de la región entre la noche de hoy y la mañana del viernes 20".