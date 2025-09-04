Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma constitucional

Reforma Constitucional en Santa Fe: cambios clave en el Poder Judicial y nuevos órganos de control

La Convención Reformadora aprobó cambios históricos en el Poder Judicial, ampliando la Corte Suprema, creando el Ministerio Público independiente, un Consejo Asesor de Selección de Magistrados y la figura del Defensor del Pueblo

4 de septiembre 2025 · 08:28hs
Reforma Constitucional en Santa Fe: cambios clave en el Poder Judicial y nuevos órganos de control

Durante la 9ª sesión plenaria de la Convención Reformadora de Santa Fe, los convencionales aprobaron los dictámenes definitivos sobre Poder Judicial y otros órganos que serán incorporados a la nueva Constitución provincial. Con 49 votos positivos y 19 negativos, se sancionaron modificaciones en artículos centrales y se introdujeron nuevas instituciones de control y selección.

Una Corte Suprema más amplia y con paridad de género

Uno de los cambios más relevantes es la modificación en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que pasará a estar integrada por siete miembros, con criterios de paridad de género y representación territorial. Además, se estableció que los ministros deberán retirarse a los 75 años.

El dictamen también incorpora la figura del procurador general, quien integrará el Poder Judicial, será designado por el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa, tendrá un mandato de cinco años (renovable por otro período) y podrá ser removido por mal desempeño.

El Ministerio Público, independiente del Poder Judicial

Otro de los cambios sustanciales es la incorporación del Ministerio Público como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Estará dividido en dos estructuras: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezado por un fiscal general, y el Ministerio Público de Defensa, a cargo de un defensor general.

Tanto el fiscal general como el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Consejo Asesor de Selección de la Magistratura

La reforma también crea el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, encargado de garantizar un proceso transparente, público y con participación ciudadana en la designación de jueces, fiscales y defensores.

Este organismo estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado y un académico de universidades públicas.

Tribunal de Enjuiciamiento y Defensor del Pueblo

Los jueces, fiscales y defensores que incurran en faltas graves serán evaluados por un Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por un magistrado, un fiscal o defensor, dos senadores, dos diputados y dos abogados.

Finalmente, se incorporará a la Constitución de Santa Fe la figura del Defensor del Pueblo, un órgano que velará por la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional