Reforma de la Constitución: un proyecto que escucha a todas las voces

Desde que se presentó el proyecto de necesidad de reforma de la Constitución provincial, el gobierno de Santa Fe retomó una serie de actividades, que comenzaron a principio de gestión, para visibilizar los cambios que propone la nueva Carta Magna.





En el 2016, inició una etapa de deliberación y diálogo ciudadano e institucional para repensar las bases de la nueva Constitución provincial. Este proceso, denominado Bases para la Reforma, permitió sumar aportes que sirvieron para la redacción final del proyecto de ley.





Durante ese año y el siguiente, se debatió sobre autonomía municipal, paridad de género, la no transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, la incorporación de nuevos derechos laborales, se realizaron reuniones con referentes de áreas de discapacidad, y distintas experiencias de especialistas en materia constitucional de reformas en otros países como por ejemplo la ciudad de México, entre otras.





En todas las reuniones, surgió la necesidad de aggiornar la Constitución a los tiempos actuales, hacerla moderna, y donde queden plasmados los nuevos criterios que ya incluyen otras constituciones provinciales y la nacional.





Otro de los grupos de interés en los puntos de la reforma constitucional son las universidades, tanto públicas como privadas de Rosario y Santa Fe. Las distintas facultades organizaron seminarios y charlas para poner en discusión los puntos salientes del proyecto, de los cuales participaron los referentes provinciales que llevaron adelante este proceso.





En estos últimos meses, se realizaron encuentros en toda la provincia con referentes de organizaciones sociales, docentes, trabajadores, gremios, ONG, instituciones, jóvenes referentes de diversas fuerzas políticas, que congregaron a 5.000 participantes hablando de la reforma.





El derecho al deporte, a la igualdad, la paridad de género, el cuidado del medio ambiente, la autonomía, la economía social y solidaria, la garantía al acceso, independencia e imparcialidad de la Justicia son algunos de los temas tratados en las charlas y reuniones de las que participaron abogados, deportistas, representantes de pueblos originarios, concejales, intendentes y presidentes comunales, entre otros actores.





Participación ciudadana

Además, se relanzó una plataforma digital para incluir en el debate a la propia ciudadanía, para que se exprese en las redes e interactúe con aportes para la reforma.





Según los registros de las plataformas digitales del gobierno provincial, en este último mes interactuaron más de 30.000 personas y en una semana se sumaron más de 1500 al pedido que se realizó por Change.org para que se trate el proyecto de la reforma en la Legislatura provincial.





La reforma a la Constitución se debe basar en mejorar la vida de cada ciudadana y ciudadano en todos sus derechos y hacer que se cumplan las obligaciones, modificar las leyes en favor del pueblo y del más necesitado y no del poderoso, lograr una provincia rica, fuerte, poderosa, que la salud y la educación sean patrimonio de todos, que la igualdad sea el diario vivir, esa es una reforma a la que todos debemos apoyar y promover", expresó Alicia, en uno de los mensajes recibidos en la plataforma digital.





En el mismo sentido, Jessica opinó: "Qué bueno que es la incorporación de la paridad de género, necesitamos instituciones con perspectiva de género en la provincia y este es un muy buen avance".





"La reforma constitucional es necesaria porque queremos y creemos una Constitución que siente las bases de una sociedad libre de violencias, y que respete y garantice el derecho de las mujeres. Para eso creemos que tiene que estar escrita en un lenguaje no sexista y que garantice nuestros derechos, los derechos que fuimos ganando, la paridad, el acceso a la salud integral y que también tengamos una circulación que nos permita vivir libre de violencias", escribe Sofía.





Otro testimonio es el de Tobías, de 16 años, que indicó: "Me parece interesante porque consiste en la implementación de los derechos del niño, derechos del medio ambiente, derechos que ya se han incorporado a nivel nacional en la reforma del 94, me parece bien el proyecto, estoy de acuerdo, me gusta".





Adhesiones

Más de 300 actas de adhesión a la necesidad de la reforma constitucional fueron firmadas por presidentes comunales, intendentes y concejales.





El intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, se preguntó "por qué los santafesinos no podemos tener una Constitución de vanguardia, que garantice nuevos derechos y tenga nuevos instrumentos. Las ciudades, a través de los años, han adquirido muchas nuevas obligaciones y la pregunta es por qué no hablar plenamente de la autonomía municipal, y es lo que le vamos a pedir a los constituyentes que hagan".





En tanto, Mario Fissore, intendente de Gálvez, manifestó que "a través del Foro de Intendentes Justicialistas de la provincia queremos agradecer la participación para empezar a debatir el proyecto de reforma de nuestra Constitución. Entendemos que los santafesinos no podemos ser regidos por normas del pasado. Somos una de las únicas provincias, junto a la de Mendoza, que no ha aggiornado su Constitución a la reforma de la Constitución Nacional del año 94".





Apoyo de los gremios

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, entre sus principales puntos incluye además la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, de Aguas Santafesinas SA (Assa) y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).





Sobre esa idea, el secretario general de Luz y Fuerza Rosario, Alberto Botto, dijo que el gremio acompaña la iniciativa, porque "toda la vida peleamos porque la EPE tenga rango constitucional, porque es un servicio esencial".





En tanto, Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias, mostró su coincidencia con la propuesta, para evitar que "ningún trasnochado", vuelva a hacer lo que "padecimos cuando se privatizó Aguas", afirmó.