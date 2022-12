Además, confirmaron que la gestión de Omar Perotti ya aceptó la dimisión del otrora ex funcionario, que respondía al área comandada por el actual Secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni, aunque aún no se mencionó a ningún reemplazante.

Si bien no trascendieron los motivos de manera oficial, la renuncia estaría estrictamente relacionada a las rispideces y discrepancias dentro de la cartera de Seguridad y el contexto desfavorable en materia de seguridad, donde la ola de homicidios en Rosario ya superó los 270 en lo que va del año.

En una de sus últimas declaraciones públicas, Glavinich había asegurado que la provincia "estaba mejor" respecto al flagelo de la violencia y que esta gestión encabezada por el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, estaba "reconstruyendo la presencia del Estado" en territorios ocupados por las organizaciones criminales.

“Que no se vean luces azules no quiere decir que no haya acciones. Estamos mejor. Lo indican los números y la gente lo ve día a día”, había sostenido en declaraciones a LT8 en clara respuesta al reclamo realizado por el intendente Pablo Javkin.