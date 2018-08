Respuesta a Cantard: "En el caso de nuestra universidad, no sobran docentes"

En diálogo con UNO en la Radio, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, en el marco de las actividades llevadas a cabo el jueves en esa casa de altos estudios para visibilizar un conflicto que lleva varias semanas sin resolverse, Rudy Grether salió al cruce de las declaraciones del ex rector de la UNL, respecto de la cantidad de docentes universitarios en el país.





Cabe recordar que el ahora diputado nacional de Cambiemos, que ocupó durante los dos primeros años de gestión de Macri el cargo de secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, ante la consulta periodística respecto del actual conflicto que mantiene la comunidad docente por la falta de acuerdo paritario y los recortes en el presupuesto para universidades nacionales, manifestó que "en la Argentina hay en promedio un docente cada nueve alumnos, una cifra que debe rediscutirse".





En respuesta a esas palabras, Grether dijo: "Obviamente no comparto esas apreciaciones. No tengo datos objetivos y certeros de todo el sistema, puedo hablar específicamente por lo que es nuestra universidad y en el caso de nuestra universidad, no sobran docentes".





En ese sentido, aclaró también que la actividad de los docentes no está solamente circunscrita al aula, sino que en el caso de la UTN, los profesores también realizan tareas de investigación, extensión y prestación de servicios, entre otras tareas.





"No es solo la actividad áulica la que se desarrolla. Por lo tanto, no comparto lógicamente esas apreciaciones que han sido de público conocimiento. No es así la realidad nuestra. La verdad nos han causado mucha sorpresa esas declaraciones", concluyó el decano.