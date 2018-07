Restituyeron al nene de ocho años a su padre y vuelven a Candioti

Finalmente este miércoles el menor de ocho años que había sido llevado por su madre de la casa paterna en la localidad de Candioti en una situación irregular, será restituido a su papá, quien tenía su tenencia provisoria desde enero de 2017.





"Estoy muy emocionado. No pude dormir anoche con esta incertidumbre. Ayer me avisaron que la madre había manifestado que lo iba a entregar hoy y no sabía si era cierto. En el momento que me confirmaron esta mañana que hoy lo iba a tener conmigo fue una alegría inmensa", dijo a UNO Santa Fe Gerardo Krinisky, padre del menor.









La madre se había presentado el pasado viernes en la comisaría de la localidad ubicada a 32 km de la capital provincial con una copia de una nueva sentencia judicial (con fecha 5 de julio) que determinaba la tenencia compartida del menor pero con domicilio en la casa materna. Así fue como con ayuda de los oficiales en turno se lo llevó pese a que dicha sentencia no había sido notificada a las partes previo al inicio de la feria judicial y no se encuentra firme.





Este miércoles por la mañana la mamá junto al niño se presentaron en el Juzgado de Familia de Santa Fe (Tucumán 2846) para regularizar la situación y que el menor sea restituido a su padre, como determinó este viernes la jueza de Familia en feria, Liliana Michelassi.





"Me estaba esperando. Nos abrazó a todos, a mi hija y a mi hermana", contó Gerardo tras el reencuentro con su hijo y agradeció a todos los vecinos de su pueblo y a los medios de comunicación. "Sin todo este apoyo no podríamos haber logrado esto", dijo.





Esta situación movilizó a los vecinos de Candioti durante todo el fin de semana. Hasta se realizaron cortes de ruta para pedir que el menor vuelva con su padre. Ahora en el pueblo todos esperan que el nene vuelva y ya preparan un festejo para recibirlo.