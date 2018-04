Rige un alerta meteorológico a corto plazo para la ciudad de Santa Fe

Este domingo a las 21.03 el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

La zona afectada incluye a los departamentos La Capital, Castellanos, Garay, Las Colonias, San Cristobal, San Javier, San Justo y Vera de la provincia de Santa Fe.

Este aviso tiene una validez de hasta tres horas posteriores a su emisión.

Recomendaciones del Gobierno de la Ciudad

Debido al alerta vigente, el Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio en Facebook y Twitter.