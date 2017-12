Rige un alerta por vientos fuertes para la región

Esta situación se generaría por el pasaje de un frente frío que provocará un cambio de vientos del sector norte al sur con ráfagas.





Se prevén velocidades entre 40 a 50 kilómetros por hora con ráfagas que rondarán los 70 y 90 kilómetros por hora.





Este fenómeno será de corta duración y podría estar acompañado de tormentas aisladas.









En tanto desde el municipio se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de hacerlo, transitar con precaución.





Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.





Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales:facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.