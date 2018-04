Rigen dos alertas para la ciudad de Santa Fe: por lluvias y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas que abarcan a la ciudad de Santa Fe y un aviso a corto plazo que incluye al departamento La Capital.

El primero de los avisos es por lluvias y tormentas fuertes y abarca al centro de Santa Fe, Entre Ríos y Río de La Plata. Según el informe: "Lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad afectan el área de cobertura. Se espera que algunas puedan ser localmente fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se determina el cese de alerta para el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, centro y norte de Córdoba, y sur de Santa Fe. Ya que si bien sobre esta zona pueden registrarse chaparrones y tormentas aisladas, los fenómenos no revestirán carácter de alerta".

Por otro lado también está vigente un informe sobre vientos fuertes que abarca el centro y sur de Santa Fe, centro y norte de Córdoba, sur de Entre Ríos, centro y este de La Rioja, norte de San Luis y sur de Santiago del Estero.

"El avance de un frente frío está provocando un cambio e intensificación de los vientos del sector sur durante un corto período, comenzando por el sur del área de cobertura y propagándose hacia el norte. Se prevén velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas máximas entre 60 y 80 km/h. Cabe destacar que el período con fuertes ráfagas será de corta duración, persistiendo luego el viento del sector sur con menores intensidades. Cese de alerta para el norte de La Pampa, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río de la Plata, sur de San Luis, sur de Córdoba, centro y este de Mendoza y centro y este de San Juan", informó el SMN.

Recomendaciones por alertas meteorológicos vigentes para nuestra ciudad

A raíz de la vigencia de dos alertas meteorológicos para nuestra zona, emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, (SMN), por probables tormentas fuertes y severas, y vientos intensos con ráfagas, la Municipalidad recuerda a la población las recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del municipio en Facebook y Twitter.