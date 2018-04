Rigen dos alertas meteorológicos para la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles por la tarde, dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que incluyen al centro y sur de la provincia de Santa Fe.





El primer alerta fue emitido a las 16.30 y abarca al centro y sudeste de la provincia de BUenos Aires, centro y norte de Córdoba y sur de Santa Fe.

Este informe expresa que, en lo que queda del día, las lluvias y tormentas que afectan de forma aisalda al área de cobertura se extenderían al resto de la región.

En ese sentido, asevera que "estos fenómenos podrán alcanzar fuerte intensidad en forma localizada, acompañados de ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos"

El segundo alerta, emitido a las 17, incluye al noreste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, centro de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rio de la Plata.

Este informe expresa que durante esta tarde-noche, la zona de cobertura será afectada por tormentas de variada intensidad. Sobre las características del fenómeno, se anuncia que "dada la fuerte inestabilidad que presenta la región, algunas tormentas podrán alcanzar características fuertes o severas en forma aislada, pudiendo estar acompañadas por ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas, ademas de intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos"

Las condiciones para esta zona, mejorarían entre la madrugada y la mañana del jueves 12.





Recomendaciones del Gobierno de la Ciudad

Ante los alertas emitidos, el Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana al 0800 777 5000 y las redes sociales del Gobierno de la Ciudad.