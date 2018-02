Rigen las nuevas tarifas en la Línea C

A través del decreto Nro. 3750 el pasado 4 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo provincial autorizó un aumento en la tarifa del transporte interurbano de pasajeros del 11.9 por ciento promedio.





Los incrementos no se habían trasladado hasta hoy a los usuarios de la línea C que une las localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo con la capital provincial y la zona de la ruta 1, ya que el sistema SUBE no había actulizado sus montos. Los precios de los boletos quedaron de la siguiente forma:





Línea Verde:





Santo Tomé - Santa Fe: $15,50

Santo Tomé - Rincón: $26,50

Santo Tomé - Arroyo Leyes: $29,50

Santo Tomé - Los Zapallos: $36,00





Sauce Viejo - Santo Tomé: $18,00

Sauce Viejo - Santa Fe: $27,00

Sauce Viejo - Rincón: $36,00

Sauce Viejo - Arroyo Leyes: $46,50

Sauce Viejo - Los Zapallos: $49,50





Santa Fe - Rincón: $14,75

Santa Fe - Arroyo Leyes: $22,50

Santa Fe - Los Zapallos: $29





Rincón - Arroyo Leyes: $14,75

Rincón - Los Zapallos: $21,50





Arroyo Leyes - Los Zapallos: $14,75









Locales: $12,75









Línea Negra - Roja - Azul:





Santo Tomé - Santa Fe: $15,50









En cuanto a las tarifas sociales el incremento es de la siguiente manera:





Línea Verde:





Santo Tomé - Santa Fe: $6,98

Santo Tomé - Rincón: $11,93

Santo Tomé - Arroyo Leyes: $13,28

Santo Tomé - Los Zapallos: $16,20





Sauce Viejo - Santo Tomé: $8,10

Sauce Viejo - Santa Fe: $12,15

Sauce Viejo - Rincón: $16,20

Sauce Viejo - Arroyo Leyes: $20,93

Sauce Viejo - Los Zapallos: $22,28





Santa Fe - Rincón: $6,64

Santa Fe - Arroyo Leyes: $10,13

Santa Fe - Los Zapallos: $13,05





Rincón - Arroyo Leyes: $6,64

Rincón - Los Zapallos: $9,68





Arroyo Leyes - Los Zapallos: $6,64









Locales: $6,25





Línea Negra - Roja - Azul:





Fuente: LT10