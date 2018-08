Rincón: buscan desafectar un terreno para la construcción de viviendas

La Municipalidad de San José del Rincón envió un proyecto de ordenanza al Concejo en el que se solicita la desafectación de un terreno para la futura construcción de 15 viviendas de emergencia destinadas a familias que vienen siendo acompañadas desde el municipio por encontrarse en extrema vulnerabilidad social. El actual espacio verde de 9125 metros cuadrados está ubicado en calle San Martín en intersección con el terraplén, en barrio Villa Añatí.





Con esta medida "se busca abordar una problemática grave que es la situación habitacional de numerosas personas y familias de la ciudad, que no cuentan actualmente con una vivienda o residen en terrenos inundables por estar fuera del anillo de defensa o en zonas bajas destinadas a reservorios o bañados", explicó el secretario de Desarrollo Social y Productivo, Sebastián Mujica. Sobre este punto, Florencia Bartolini, directora de Legal y Técnica, aportó que "los criterios de salud, de violencia de género y niñez son los parámetros que se toman en cuenta desde el Equipo Interdisciplinario para establecer quiénes serían las personas con prioridad para acceder a estas viviendas". Ambos coincidieron en recalcar que esta iniciativa que lleva adelante el municipio costero se funda en que "ya se han agotado, desde el Estado, todas las instancias de abordaje para solucionar la problemática habitacional de ese sector de la población".





Mujica afirmó que aún no se establecieron las 15 familias que ocuparán las viviendas "pero bajo ningún punto de vista se otorgarán a personas en conflicto con la ley, sino que se destinarán a casos de problemáticas establecidos con criterios que privilegien cuestiones de niñez, género y salud", insistió, destacando también la importancia "de que se comience a visibilizar lo que nos está pasando como comunidad con vecinos que no tienen acceso a la escuela y no llegan a los centros de salud".





Con esta iniciativa –continuó- "queremos poner sobre el tapete un trabajo que viene llevando a cabo Desarrollo Social con la población más vulnerable, que no cuentan con los servicios básicos. Queremos darle una solución a esas personas y desde el Ejecutivo nos hacernos cargo de un problema que viene desde hace mucho tiempo".





En cota adecuada

Florencia Bartolini ofreció detalles del proceso que llevó al municipio a tomar la decisión de construir las viviendas. Fue así que en primer término, señaló que "luego de estudios realizados por la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Recursos Hídricos, se definió que el terreno de San Martín y terraplén era el más apto para la edificación de soluciones habitacionales, por ser un lugar con cota adecuada en cuanto al impacto hídrico y en el que se podrá extender la red de agua potable y contar con el servicio de energía eléctrica. También, es un lugar que tiene acceso a las principales arterias de circulación, o sea que no se dejaría a las personas en situaciones de alejamiento, teniendo en cuenta que son casos de personas en situación de vulnerabilidad extrema, y que han quedado fuera del mercado formal de alquileres".





En ese contexto, la funcionaria indicó que se ingresó al Concejo también "un informe técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano que describe en un apartado las consideraciones urbanísticas, el impacto hídrico y el tratamiento de efluentes, para demostrar que el lugar no fue elegido al azar, sino que se hizo una evaluación siendo ese terreno el más apto, ya que permite además ser fraccionado en 15 parcelas para construir viviendas, lo que no es menor".





Finalmente, se refirió al modo de financiamiento de los módulos habitacionales, detallando que "los recursos provienen de la Dirección Provincial de Vivienda, dependiente de la Secretaría de Estado y Hábitat. Es una oportunidad que tenemos de contar con financiamiento, realmente son buenas noticias".





Garantizar derechos

Desde que asumió la actual gestión municipal, "el equipo interdisciplinario viene haciendo un arduo trabajo para acompañar a las familias con problemáticas vinculadas a la niñez, género y salud, habiéndose agotado todas las instancias existentes desde el Estado para que puedan contar con los servicios básicos y esta es una solución para seguir acompañando a los vecinos", se explayó Sebastián Mujica, recalcando además que "esta no fue una decisión de la noche a la mañana" y que desde el municipio "se seguirá acompañando a los vecinos en el marco de un proceso de intervención integral y complejo que venimos desarrollando para garantizar los derechos de todos los ciudadanos", cerró.