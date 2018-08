Rincón: este sábado habrá recolección exclusiva de chatarra en el Oeste de la ciudad

El sábado 1 de septiembre la Municipalidad de San José del Rincón realizará recolección diferenciada y exclusiva de chatarra: residuos metálicos, línea blanca fuera de funcionamiento (electrodomésticos como microondas, cocinas, heladeras, lavarropas), restos de construcción (hierros y cables) y autopartes.





El operativo se desarrollará en el sector oeste de la ciudad, alcanzando los barrios Villa California, Villa Añatí y Rincón Norte Oeste. Quienes deseen acceder a este servicio, deberán inscribirse en Mesa de Entradas de la Municipalidad (Juan de Garay 2519) o a través de la aplicación Rincón Móvil.





Julieta Di Filippo, secretaria de Obras, Servicios Públicos y Recursos Hídricos del municipio, pidió a los vecinos que "al momento de sacar la chatarra para su recolección, no mezcle los materiales. Si saca chatarra, que no mezcle ramas ni hojas, ni basura domiciliaria, porque no va a ser recolectado". Además, explicó que esta medida se lleva a cabo "porque son muchos los pedidos por parte de la ciudadanía".





El sábado 8 se repetirá el operativo en el este de ciudad costera, en los barrios Centro, Acería, La Lonja, Los Espinillos, Cina-Cina y Rincón Norte Este.