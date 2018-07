Ruta 11: sin concesión, Vialidad Nacional llama a licitación para tareas de "mantenimiento"

Desde la hora cero del domingo, el distrito VII de Vialidad Nacional pasó a ser el responsable del mantenimiento de la Ruta Nacional 11. De esta manera, la empresa Cincovial S.A. deja de brindar ese servicio, luego de que el gobierno nacional decidiera no renovar el vínculo.





Desde el organismo nacional informaron a UNO Santa Fe que la manutención del tramo Timbúes - Resistencia, se realizará bajo cuatro contratos de "conservación y mejorativa". Los mismos tendrán 18 meses de duración e incluye trabajos solo de rutina. Es decir, mantenimiento general, de banquinas, señalética horizontal y vertical, y corte de yuyos.









Finalizado ese plazo, la ruta 11 pasará a formar parte de un nuevo programa, bajo contratos denominados "gestión integral de mantenimiento", sistema en el cual se podría comenzar a construir la tan mencionada ruta segura (la construcción de un tercer carril en algunos tramos) que incluye también distribuidores a niveles en algunos accesos e intersecciones y pavimentación de banquinas.





En los próximos 60 días se llamaría a licitación pública nacional para adjudicar los trabajos en dos tramos de los cuatro, ya que el jueves pasado se conocieron las ofertas para el el tramo "Timbúes - Santa Fe".





Al no cobrarse más peaje, la estructura edilicia de las estaciones que se encuentra sobre la calzada será demolida ya que sino se convertiría en un peligro para el tránsito. Si bien no está definido, la idea de Vialidad Nacional es darle una utilidad a las oficinas administrativas y de servicios que dejó la empresa Cincovial, aunque aclararon que "aún no está definido".





Lo cierto es que dicho corredor, con transito cargado (fundamentalmente en el centro-norte de la provincia) fue desafectada de los nuevos contratos de corredores que se licitaron este año por participación pública privada y por lo tanto quedará por fuera del sistema de mantenimiento por peaje.





"El mantenimiento de la ruta 11 está garantizado", dijo a UNO Luis Figliozzi, jefe Región Centro de la dirección nacional de Vialidad. "El pasado jueves se abrieron los sobres correspondientes a dos licitaciones de conservación mejorativa y mantenimiento sobre la ruta 11, de las cuatro que tenemos previstas para poder actuar en el tramo "Santa Fe - Resistencia. En los próximos 60 días tenemos los llamados a licitación de los dos tramos que faltan





"La inversión en los dos primeros tramos es de 355 millones y tenemos otros dos más. Va a haber una inversión significativa sobre los tramos. No se va a abandonar y lo que se va a hacer es mejorar el estado y la transitabilidad de la ruta 11", afirmó Figliozzi.





El funcionario no descartó la posibilidad de que en un futuro la ruta nacional 11 se convierta en una autopista pero reconoció que por el momento no se encuentra en los planes inmediatos. La decisión, dijo Figliozzi, se basa en "la inversión en el tiempo en función





Sin embargo, la preocupación de quienes transitan la ruta 11 a diario, y de las autoridades de aquellas localidades que se encuentran a la vera de la misma se mantiene. Pasa justamente por saber con mayor precisión los tiempos y la forma en que Vialidad Nacional piensa hacerse cargo de la manutención de la vía, atendiendo a que el organismo no cuenta con la maquinaria, personal e infraestructura como para poder hacerlo.

Si bien la concesionaria que se acaba de ir no dejó una buena impresión (la ruta no se encuentra en buenas condiciones) la inquietud se centra en trabajos mínimos que al menos ya deberían estar garantizados, como cortar los yuyos, mantenimiento de banquinas y de la asistencia en caso de accidentes.





























Todo lo que son trabajos de conservación de rutina y mantenimiento se hará cargo el distrito.