Ruta 11: trabajadores del peaje levantan las barreras y realizan una "toma pacífica"

Trabajadores del peaje nucleados en Sutracovi decidieron levantar las barreras y comenzar con lo que denominaron una "toma pacífica" de las cuatro estaciones que se encuentran en la ruta 11: Nelson, Videla, Reconquista y Florencia. Así lo indicaron desde el gremio a UNO Santa Fe.





La medida obedece a que el próximo sábado vence la prórroga establecida por el gobierno nacional mediante la cual extendía la concesión del corredor a Cincovial por dos meses.













El sindicato denuncia que la empresa "está retirando las tiqueteras" de las cabinas y pide una definición del gobierno nacional. Reclaman por una prórroga más, como sucedió con otras carreteras a cargo de Cincovial.





Cabe recordar que la decisión del gobierno es levantar las cabinas de peaje y no renovar el contrato de manutención que posee el actual concesionario. Sin embargo, desde Vialidad Nacional aun se no informó de qué forma se hará cargo de la ruta nacional, algo que preocupa no solo por la fuente laboral que se perdería, sino también por cuestiones vinculadas a la seguridad y servicios de emergencia que se deberán garantizar sobre la ruta.













Lo cierto es que la repavimentación de la ruta 11, desde Santa Fe a Resistencia y transformarla en una "ruta segura" no se encuentra entre los planes inmediatos de Nación, ya que por el momento no se encuentra en el primer tramo el sistema de inversiones conocido como PPP (Participación Público-Privada) mediante el cual se pretende construir 8.000 kilómetros de rutas.



En diálogo con UNO Santa Fe, Leandro Bondi, secretario general de Sutracovi afirmó que realizarán "una toma pacífica, esperando que se revierta la idea del gobierno de dar una prórroga a aquellas concesiones que se encuentran dentro del programa PPP y no para la ruta 11".













En ese sentido, dijo que se sienten "discriminados" por esa decisión y recordó que Cincovial seguirá prestando servicios en la autopista "Rosario- Buenos Aires " y "Rosario-Còrdoba". "Queremos que las prórrogas sean para todos", afirmó.





En tanto, advirtió sobre las implicancias de levantar las cabinas de peaje: "No se pueden olvidar de los servicios que presta el personal y de la gente que trabaja ahí. Ayer hubo un accidente grande en la ruta 11, donde los compañeros tuvieron que actuar. Vamos a esperar para que no vacíen las estaciones".