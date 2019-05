El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, confirmó que la cláusula gatillo se activa y se liquida el aumento del 3,4% con el sueldo de junio y ratificó que la cláusula gatillo es igual a la de 2018 y que no tiene techo. Además, cuestionó la discriminación que sufre la provincia que está última en el reparto de recursos nacionales.

En diálogo con UNO en la Radio, Saglione dijo: "El sueldo de junio incorpora el 3,4% de aumento y como consecuencia a partir de ese mes se aplica el incremento salarial y de ahí en adelante se va a seguir acompañando la inflación. En cuanto al medio aguinaldo anunciaremos oportunamente cuál es la fecha precisa de pago, pero está en nuestra planificación cumplir como lo hemos hecho en los 12 años de gestión del Frente Progresista dentro del mes de junio con el pago del mismo. En el mes de junio se paga junto con la liquidación del sueldo la cláusula gatillo".

El ministro de Economía dijo que Santa Fe está última en la tabla de reparto de recursos nacionales.

Por otra parte, el ministro dijo que tal como se acordó en la paritaria con todos los sectores de trabajadores del Estado provincial, en agosto se reunirán para evaluar los diferentes indicadores de la economía "ya no en base a las proyecciones de lo que podría pasar en el año, sino en base a información cierta y objetiva de lo que viene pasando para ver cómo seguimos de aquí en adelante".

En ese marco, al ser preguntado sobre si tiene techo la cláusula gatillo, Saglione respondió: "La cláusula gatillo acordada es idéntica a la de 2018 y los trabajadores del Estado y pasivos, jubilados y pensionados, la conocen muy bien. No hay techo. Lo que hace la cláusula gatillo es trasladar al salario el aumento del nivel general de precios según lo que publica el Ipec. Es la definición política de sostenerle el salario real a los trabajadores públicos provinciales. Por otro lado, la decisión de sostener la obra pública. Son dos elementos que permiten diferenciar lo que pasa en Santa Fe de lo que pasa en el resto del país".

Por otra parte, el funcionario se refirió a una serie de datos oficiales que hizo públicos a través de las redes sociales y que muestran que Santa Fe es la provincia que menos recursos nacionales recibe. "No es un tema nuevo y que dependa de una administración de gobierno determinada porque esto también pasaba antes del 2015 también", aclaró.

Luego añadió: "Como responsables de la administración del gobierno de la provincia somos una de las voces que más ha reclamado independientemente de quién gobierna a nivel nacional porque esto no se trata de una discusión política electoral, si no que se trata de defender los intereses del pueblo de la provincia de Santa Fe".

Según Saglione, por cada peso invertido en Santa Fe, el gobierno nacional invirtió $3 en Córdoba, $5 en la ciudad de Buenos Aires y $6 en provincia de Buenos Aires.

En referencia a la publicación en las redes sociales, Saglione dijo que el posteo obtuvo respuestas de personas que seguramente serán santafesinas pero que están en la grieta. Algunos objetaron la firma del pacto fiscal y otros diciendo que gracias a este gobierno se recuperó el 15% de la coparticipación. "Todos contestando desde la grieta y creo que lo peor que podemos hacer en Santa Fe es dejar que la grieta ingrese a la provincia. Acá tenemos que ponernos todos la camiseta de Santa Fe", sostuvo.

"Desde el Frente Progresista –agregó– podemos mostrar la coherencia que hemos tenido a lo largo del tiempo de defender siempre los intereses de Santa Fe. Lamentablemente, desde ambos lados de la grieta, que hoy tienen candidatos a gobernador, toman posiciones en uno u otro sentido según quién sea el gobierno de turno".

Al ser consultado sobre el informe que muestra la caída de fondos nacionales para obra pública en Santa Fe, Saglione dijo que ese problema "no solo no es nuevo sino que se va a profundizar". En ese sentido señaló: "El año pasado Santa Fe quedó en el puesto 24 de 23 provincias y ciudad de Buenos Aires en que se clasifica el gasto nacional; y en lo que va de este año, en el primer cuatrimestre, está cayendo respecto de lo recibido el año pasado. Seguimos estando en el último lugar de la tabla".

"Aquí no pierde el gobernador (Miguel) Lifschitz, no pierde el ministro Saglione. Con estas decisiones nacionales, que se toman en Buenos Aires perdemos los más de 3 millones de santafesinos", expresó.

Asimismo dijo: "Yo quisiera que todos salgamos a reclamar porque hoy escucho al senador (Omar) Perotti, candidato a gobernador, que durante sus cuatro años en el Senado y en sus cuatro años anteriores como diputado nacional nunca se lo escuchó levantar la voz en el Congreso de la Nación que es donde se discute el presupuesto y donde se define dónde se gastan los recursos nacionales. Esto debiera ser transversal a todos los partidos políticos".

En tanto, sobre si la situación puede cambiar de acuerdo a quién gane las elecciones presidenciales, respondió: "Yo aspiro a que cualquiera sea el resultado electoral nacional podamos lograr esa institucionalidad que tenemos en Santa Fe, donde predicamos con el ejemplo cuando pedimos que no se discrimine por el color político".

"En ciudad de Santa Fe está a cargo un intendente que es candidato a gobernador por otro espacio político al que gobierna en la provincia. En estos tres años de gobierno de Lifschitz, la asignación de obra pública provincial al departamento La Capital –porque no está discriminado por ciudad sino por departamento– creció respecto de lo que fue la última gestión del Partido Justicialista. Entre el 2003 y el 2007, en el último gobierno de Jorge Obeid, el 14% de la inversión provincial se destinó a La Capital. En los tres años del gobernador Lifschitz se destinó el 17%", detalló.

Acuerdo Capital

Luego fue consultado por los reclamos que hizo la semana pasada el intendente santafesino, José Corral, que dijo que hubo incumplimientos en el Acuerdo Capital que firmó con el gobernador Lifschitz cuando ambos eran candidatos en 2015. Puntualmente, Corral habló de de 211 cuadras de asfalto y más de 400 de cordón cuneta que no se hicieron.

Al respecto, Saglione respondió: "Hay que mirarlo como todos los acuerdos. Yo no tengo registro de otra etapa en la cual se haya ejecutado semejante cantidad de obra pública provincial en la ciudad de Santa Fe. Cuando uno mira en detalle las obras encontrará que en determinados aspectos se ejecutaron cosas que no estaban como prioritarias y por otro lado no se habrá avanzado en la finalización de otras. Pero cuando uno lo mira integralmente en el Acuerdo Capital había 100 obras comprometidas por el gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe y se ejecutaron 150 en tres años y medio. Por eso decimos, juzguen por lo que hacemos como gobierno provincial y cotejen lo que dijimos en campaña y lo que realmente hemos ejecutado".

Por otro lado cuestionó: "Muchas de esas obras requieren que el municipio prepare los proyectos, y no le corresponde a mi área decirlo, pero hoy seguimos esperando que el municipio presente muchos de los proyectos en los que nos habíamos comprometido y la Municipalidad no los preparó".