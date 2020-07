Santa Fe: por el caso en el súper de Guadalupe aislaron a siete personas

El sábado por la mañana el Ministerio de Salud de la provincia anunció un nuevo caso de Covid-19 en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Era el número 33 desde que se inició la pandemia. A partir de este último contagio se tomaron una serie de decisiones como aislar a siete personas, que son todas las que tuvieron un contacto estrecho con la persona infectada.

Además, Salud decidió hisopar solo a la familia del caso positivo y en los próximos días se realizará un Plan DetectAr en el edificio en el que vive esta persona. Hasta el momento se está investigando cómo se contagió este hombre que vive en un barrio del sur de la capital provincial.

En ese sentido, las autoridades sanitarias, por ahora, manejan dos hipótesis: una de las posibilidades es que la persona se haya contagiado en el edificio donde vive, ya que en ese mismo lugar –aunque no se conocen entre sí– vive quien fue el anterior caso de Covid-19 en la ciudad de Santa Fe.

La otra vía posible de contagio es el lugar de trabajo. El hombre que fue hisopado el viernes y que el sábado por la mañana se confirmó como positivo se desempeña en el depósito de un supermercado de barrio Guadalupe. Por eso, las autoridades sanitarias que están estudiando el caso no descartan que el contacto con proveedores de diferentes lugares del país pueda ser el nexo epidemiológico que contagió el virus al paciente número 33 de la ciudad.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de la provincia determinó que el Plan Detectar se realice solo en el edificio donde reside esta persona y que solo se les haga el hisopado a los integrantes de su familia. Si bien no se descartan nuevas medidas en los próximos días, por el momento no se realizará un Plan DetectAr en el barrio Guadalupe. Desde el gobierno provincial indicaron que sí se había implementado un DetectAr en Guadalupe Oeste, aunque eso fue dentro del marco del programa y no por la existencia de un caso puntual. Además, este sábado ya se coordinó con la empresa Kilbel que la sucursal donde trabaja el hombre de 41 años sea cerrada para su desinfección.

Según el Ministerio de Salud, en ese lugar la persona sólo tuvo contacto con sus compañeros del depósito y no realizó tareas de reposición de mercadería en las góndolas del supermercado durante los últimos días de trabajo previo a tener síntomas. De todas formas se realizará un seguimiento para que ante cualquier síntoma que presente una persona se puedan implementar acciones de bloqueo.