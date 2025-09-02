El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el Decreto N° 1876/2025 mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo N° 03/2025 de la Paritaria Central, alcanzado entre el Poder Ejecutivo provincial y los sindicatos ATE y UPCN. El entendimiento establece un incremento salarial del 7% para los agentes de la administración pública en el segundo semestre del año.
Santa Fe: estatales tendrán un aumento escalonado y un salario mínimo garantizado de $700.000 desde diciembre
El Gobierno oficializó el acuerdo paritario con ATE y UPCN, que establece un aumento del 7% escalonado y garantiza un piso mínimo de $700.000 desde diciembre
Detalles del aumento salarial
El decreto fija que el aumento se aplicará de manera escalonada sobre los haberes de junio 2025:
1,5% en julio
-
1,5% en agosto
-
1% en septiembre
-
1% en octubre
-
1% en noviembre
-
1% en diciembre
Además, se garantiza que el incremento no sea inferior a $40.000 netos de bolsillo desde julio, y a $70.000 desde octubre, a través de sumas fijas no remunerativas y no bonificables.
Nuevos pisos salariales
El decreto también establece que ningún agente provincial perciba un salario de bolsillo inferior a:
-
$664.600 en julio
$674.421 en agosto
$680.969 en septiembre
$687.517 en octubre
$694.065 en noviembre
$700.612 en diciembre
Otros beneficios acordados
Entre los puntos destacados del acuerdo se incluyen:
-
Incremento de la asignación “Incentivo Laboral” desde el 1° de julio.
Mejora en los sueldos básicos de la Administración Provincial de Impuestos, Catastro, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos Provinciales y ENRESS.
Actualización de los montos de presentismo, falla de caja y viáticos.
Extensión de los aumentos a jubilados y pensionados provinciales a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
El acuerdo fue firmado el 11 de agosto de 2025 y luego ratificado por ATE y UPCN los días 13 y 14 del mismo mes. La homologación del decreto permite su aplicación efectiva en los haberes de los trabajadores estatales.
