Santa Fe: estatales tendrán un aumento escalonado y un salario mínimo garantizado de $700.000 desde diciembre

El Gobierno oficializó el acuerdo paritario con ATE y UPCN, que establece un aumento del 7% escalonado y garantiza un piso mínimo de $700.000 desde diciembre

El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , firmó el Decreto N° 1876/2025 mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo N° 03/2025 de la Paritaria Central , alcanzado entre el Poder Ejecutivo provincial y los sindicatos ATE y UPCN . El entendimiento establece un incremento salarial del 7% para los agentes de la administración pública en el segundo semestre del año.

El decreto fija que el aumento se aplicará de manera escalonada sobre los haberes de junio 2025:

1,5% en julio

1,5% en agosto

1% en septiembre

1% en octubre

1% en noviembre

1% en diciembre

Además, se garantiza que el incremento no sea inferior a $40.000 netos de bolsillo desde julio, y a $70.000 desde octubre, a través de sumas fijas no remunerativas y no bonificables.

Nuevos pisos salariales

El decreto también establece que ningún agente provincial perciba un salario de bolsillo inferior a:

$664.600 en julio

$674.421 en agosto

$680.969 en septiembre

$687.517 en octubre

$694.065 en noviembre

$700.612 en diciembre

Otros beneficios acordados

Entre los puntos destacados del acuerdo se incluyen:

Incremento de la asignación “Incentivo Laboral” desde el 1° de julio.

Mejora en los sueldos básicos de la Administración Provincial de Impuestos, Catastro, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos Provinciales y ENRESS.

Actualización de los montos de presentismo, falla de caja y viáticos .

Extensión de los aumentos a jubilados y pensionados provinciales a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El acuerdo fue firmado el 11 de agosto de 2025 y luego ratificado por ATE y UPCN los días 13 y 14 del mismo mes. La homologación del decreto permite su aplicación efectiva en los haberes de los trabajadores estatales.

