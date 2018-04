Santa Fe estudia cómo cobrarle Ingresos Brutos a Netflix, sin que el usuario pague más

Netflix, Tinder, Spotify y servicios similares están en la mira del fisco. Desde hace al menos dos años, los organismos tributarios del país y de las provincias, estudian cómo avanzar en el cobro de impuestos a estas plataformas que, en su mayoría, no tienen sede en el país y cobran sus servicios mediante tarjetas de crédito.





En la provincia de Santa Fe, puntualmente, una ley aprobada en la última sesión de 2016 avaló la posibilidad de que el Estado pueda cobrar Ingresos Brutos a estas empresas, que según dijo el autor de la iniciativa, Rubén Galassi, "recaudan varios millones en Santa Fe y no invierten ni en mano de obra ni en producciones televisivas realizadas en la provincia".





Esta norma estableció que hasta un 25 por ciento de lo recaudado se destine a promover la industria de base cultural. Por el momento, esto no ha sido posible porque, entre otras cosas no menores, Netflix no es contribuyente en Argentina. Es decir, no tiene domicilio fiscal en el país.





Córdoba sí, Santa Fe por ahora no

El gobierno cordobés anunció recientemente que, desde mayo, las plataformas de contenido y servicios digitales, como así también las apuestas virtuales, comenzarán a tributar Ingresos Brutos. Según informó este martes el diario La Nación, "la alícuota será de 2% y empezará a aplicarse después de dos prórrogas para que coincida con el cobro del IVA por parte de la Afip", anunciado para mediados de año.





El mismo artículo del matutino porteño refleja incluso que el Ejecutivo Nacional ya tiene en sus manos el borrador que hará que a los servicios de estas empresas se les empiece a aplicar el Impuesto al Valor Agregado, con la idea de recaudar bajo este concepto unos 1500 millones de pesos..





Sin embargo, en Santa Fe frente a esos anuncios han preferido la cautela y esperar a que terminen de definirse los mecanismos a través de los cuales, tanto Nación, como Córdoba buscan avanzar en el cobro de impuestos a estas plataformas.





Desde la Secretaría de Ingresos Públicos adelantaron a UNO Santa Fe que se están siguiendo de cerca los movimientos de Afip en este sentido, que ya el año pasado había expresado mediante su titular del organismo, Alberto Abad, la intención de hacerlo, pero que hasta el momento no lo ha podido implementar.





En esa dirección, no es una cuestión sencilla de resolver ya que "hay muchos integrantes en la cadena de pagos", explicaron. A su vez, se presume que la decisión de cobrar impuestos a las plataformas no será gratis para los usuarios. Es decir, en el caso de Córdoba, dichos servicios trasladarían ese costo a los suscriptores, encareciéndolo en más de 20%, de acuerdo a lo estimado en función del pago del IVA, más el de Ingresos Brutos.





Este es un elemento a tener en cuenta en Santa Fe, más allá de que, por fuera de las estimaciones iniciales, no ha sido fácil avanzar en gravar estos servicios.







En ese contexto, Pablo Olivares, titular de Ingresos Públicos de la provincia optó por la cautela. "Preferimos programarlo y cuando esté en un camino concreto, salir a definirlo", reflejó.





Estamos viendo ese esquema, porque también no es menor que el cobro de servicio, qué mecanismo tendríamos que prever para evitar la posibilidad de que la empresa lo traslade a los usuarios. Dentro de la estrategia que nos parece que no están previendo los otros organismos tributarios es como se define la acción de percepción del tributo para estos casos, se incorpora el elemento de neutralizar cualquier posibilidad de que se traslade a los usuarios el mayor costo.





"Tenemos la decisión política de cobrar a Netflix, pero una cosa es cobrarle a ellos y otra a los que ven Netflix", remarcó el funcionario.





Planteado el panorama, los próximos meses serán claves para ver cuál es la reacción de las empresas proveedoras de servicios audiovisuales y de los usuarios frente a lo que suceda. En virtud de ello, seguramente en Santa Fe también habrá novedades al respecto, por ahora el abono sigue al mismo precio.