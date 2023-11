Santa Fe, marcada por el agua: el Paraná y el Salado con su paisaje y sus tragedias en un recorrido histórico

Además de su rol académico, Paoli se desempeñó como investigador del Instituto Nacional del Agua (INA), donde alcanzó el máximo nivel en su escalafón (Investigador A) y se desempeñó como director del Centro Regional Litoral desde el año 2009 hasta su retiro, en abril de 2018. También ha sido autor y coautor de numerosos artículos publicados en congresos, revistas, capítulos de libros y libros de la especialidad.

Aerea setubal va.jpg

- ¿Cómo podría hacerse una cronología de los períodos de crecidas y bajantes más importantes que afectaron la ciudad?

- En sus extremos máximos, desde la época que se tiene registros la mayor crecida es la de 1905 teniendo en cuenta que hay registros históricos que muestran que el agua llegó al centro de la ciudad. En aquel momento la infraestructura de la ciudad estaba poco desarrollada, no existía el Puerto, esa zona era una zona baja por lo que naturalmente se inundaba. No tenemos una referencia cierta para comparar ese nivel de 1905 con otras crecidas posteriores porque al no existir el Puerto no estaba la escala hidrométrica que está actualmente, siendo que el Puerto se terminó por el año 1910. A partir de esta fecha los valores que se miden son comparables. Después del episodio de 1905 entramos en un período donde no se produjeron grandes crecidas, sino que se trató de un período de bajantes importantes como las de 1916, 1917 y 1918, otra durante los años 1925,1926 y 1927, sumado a la bajante de 1943,1944 y 1945. La particularidad de las bajantes es que nunca se dan en un año de forma individual, sino que son una característica del régimen donde se acumula la situación en dos, tres, cuatro y hasta cinco años. Los años de crecida sí pueden ser más puntuales. Cabe destacar que en el año 1944, en el Puerto de Santa Fe, el nivel del Paraná estuvo 1,04 metros por debajo del 0, siendo la bajante más pronunciada sobre la cual hay mediciones. Luego hubo otra bajante en el año 1969, con una medición de 14 centímetros por debajo del 0 también muy pronunciada.

aerea salado.jpg

- ¿Cuánto tiempo se extendió este período de bajantes históricas a nivel local?

- Ese período fue el de menor aporte de agua registrado y culmina entre los años 1969, 1970 y 1971 con otra bajante significativa. Luego de estos años comenzó un período húmedo, prácticamente hasta el 2020 no hubo bajantes importantes con el río Paraná prácticamente sin caer por debajo de la línea del metro y medio sobre el 0 y dando lugar al período de las grandes crecidas de tipo catastróficas. Ocurrieron en el año 1983, 1992 y 1998, donde el río superó los siete metros con caudales muy importantes.

- Además de los niveles, los organismos miden y le dan importancia a los caudales ¿Cuál fue el caudal récord sobre Santa Fe en estas inundaciones?

- El caudal medio del río Paraná en el tramo medio desde Corrientes y Resistencia aguas abajo son aproximadamente 17.000 metros cúbicos por segundo. Las grandes crecidas superan los 55.000 metros cúbicos por segundo y la de 1983 superó los 60.000 metros cúbicos por segundo. Por su parte, las grandes bajantes como la de 1944 registraron 5.000 metros cúbicos por segundo y más de 6.000 metros cúbicos por segundo en la última bajante de 2021. Esto para graficar la variabilidad del régimen hidrológico, en los años 40 o 60 no se hablaba de cambio climático. Lo que está incidiendo es la variabilidad climática que abarca todos los fenómenos meteorológicos. El cambio climático se manifiesta más en el hecho de que pueda haber más frecuencia de valores extremos.

costanera rio parana aerea puente colgante.jpg Capturas aéreas de Santa Fe y su paisaje costero.

- ¿Cómo se desarrolló la ciudad en infraestructura para hacer frente a estos episodios por aquel entonces?

- En paralelo con todo esto se manifiesta el desarrollo, no solo urbano sino también en otros tipos de usos de suelo en toda la zona de interés. Cuando ocurrieron las primeras crecidas no existían la Ruta 1 construida en los años 30, ni tampoco la Ruta 168. Hubo algunas crecidas que empezaron a advertir sobre el problema que suponía el Paraná en los años 1959, 1961, 1966 y 1967. En el año 1966, cuando ya se había hecho la Ruta 168, la misma tuvo que ser dinamitada en algunas partes por una crecida que si bien fue importante no lo fue en la magnitud que fueron las crecidas de los años 80 en adelante. Esto nos dice que una cuestión que ha tenido una incidencia muy grande ha sido el desarrollo de obras de infraestructura que no eran acorde con lo que es la variabilidad del régimen hidrológico del río Paraná.

- ¿Cómo se trasladaría el mismo análisis histórico en el caso del río Salado teniendo en cuenta que el desarrollo urbano le ganó terreno al río?

- Con el río Salado ha ocurrido algo similar. En 1973 se cayó el recién inaugurado puente de la Autopista Santa Fe - Rosario por una crecida del Salado que fue en el orden de los 2.500 metros cúbicos por segundo. Ese puente se reconstruyó exactamente con las mismas dimensiones, solamente teniendo en cuenta que se hizo más alto y más profundo. A su vez, toda la defensa que se desarrolló del lado oeste se fue haciendo en el medio del valle de inundación del río Salado, el cual si no tuviera la defensa estaría llegando aproximadamente a lo que es Avenida Freyre. Avenida Freyre tiene una altura muy similar a lo que es la ribera derecha del Salado sobre Santo Tomé, solo que Santo Tomé tiene una barranca y del lado de Santa Fe se trata de una pendiente continua. Esa defensa redujo sensiblemente el valle de inundación y además no se previó que el río Salado estaba en un proceso de incremento de caudales.

aerea santa fe rio parana.jpg Capturas aéreas de Santa Fe y su paisaje costero.

- ¿Cuáles cuestiones se debieron atender para prevenir esta crecida?

- En determinado momento, algunos habían opinado que el río Salado no iba a tener crecidas importantes por todos los aprovechamientos que tenía el Salado superior en Salta, Santiago del Estero, etc. Lo que no tuvieron en cuenta fue que los aportes más importantes no provenían de la alta cuenca sino que provenía de la zona de los bajos submeridionales y de los arroyos San Antonio y Cululú, siendo una zona en donde se empezaron a hacer cada vez más canales para recuperar zonas que eran anegables, pero cada canal lo que hace es acelerar el flujo de los excedentes hídricos. Eso significó que en el año 2003, con lluvias extraordinarias, ese caudal llegara a los 4.000 metros cúbicos por segundo. Esta crecida encontró en la ciudad de Santa Fe una obra de defensa que estaba sin terminar, que se estaba haciendo por etapas, pero en lugar de hacerla desde aguas arriba hacia aguas abajo se estaba haciendo en sentido contrario. La defensa llegaba hasta la zona en donde está el Jockey Club y el hipódromo, con un terreno natural que estaba dos metros más abajo. Se preveía que la defensa debía continuar y se había dicho que si venía una crecida se iba a cerrar este espacio momentáneamente. Para hacer esto había que contar con un sistema de prevención de crecida que no existía en el río Salado, pasó que el agua se filtró y ocupó todo su valle de inundación. A su vez, la parte de la defensa que estaba construida no permitía salir el agua, dentro de la ciudad el nivel estaba 1,80 metros por encima de lo que estaba del otro lado de la defensa. Por eso se abrieron brechas para lograr que el agua pudiera salir dinamitando la Avenida Mar Argentino y la defensa oeste.

aerea costanera setubal rio parana 450 años.jpg Capturas aéreas de Santa Fe y su paisaje costero.

- ¿Qué cambios se vieron a nivel infraestructura luego de estas catástrofes que vivió la ciudad con el agua?

- Las obras de infraestructura que se hacen como lo son caminos, puentes, defensas y demás deben ser estudiadas de forma muy detallada con un cuidado que hasta ese momento no se había tenido. En mi opinión, a partir de esas situaciones se produjo un cambio mas allá de las cuestiones de los gobiernos y el signo político que tuvieran, con cambios en donde se empezaron a hacer obras con un sentido mucho más integral. La actual obra de defensa del río Salado tiene una cota suficiente cerrando el anillo al norte de Recreo. Lo que si se debe tener en cuenta es el aspecto del mantenimiento de estas obras. Lo mismo sucede con las obras ubicadas en el llamado anillo de La Costa en la zona de Colastiné y Rincón, donde ha habido varios problemas de deterioro de las defensas. Por ahí se consiguen fondos para hacer la inversión inicial y las obras principales, pero los costos de operación y mantenimiento de esas obras suelen ser mucho más importantes que esa inversión inicial y muchas veces no se disponen en la medida necesaria. Lo mismo sucede con las bajantes del río, que afectan en las obras de toma para abastecer de agua a la ciudad. En esta última situación de bajante que tuvimos eso se vio porque hubo que recurrir a instalaciones complementarias para tener abastecimiento. La cantidad de agua no es un problema porque aún estando el río en una de sus bajantes más importantes el caudal que tiene es más que suficiente para abastecer a ésta y a muchas poblaciones más. El problema es que cuando el río se retira la obra de toma tiene que adaptarse a la nueva ubicación que requiere para poder captar el agua como corresponde.

Aerea setubal va 1.jpg Capturas aéreas de Santa Fe y su paisaje costero.

- ¿Por qué se destacan las propiedades del agua de Santa Fe para el usufructo humano y su aprovechamiento productivo comparado con otras ciudades?

- La fuente original que es el agua del río Paraná es de muy buena calidad. Es agua dulce, está muy poco contaminada justamente por el caudal que tiene y que las fuentes de derrames contaminantes habituales todavía no son tan importantes en comparación con el caudal del río. Lo que tiene es una cantidad de sedimentos propias de este tipo de río que son fácilmente tratables para pasar a un agua potable de muy buena calidad. Todas las localidades a la vera del río Paraná cuentan con una muy buena calidad de agua. La comparación se da con ciudades en las que su abastecimiento depende de aguas subterráneas, la cual es mucho más difícil conseguir un buen caudal y buena calidad. Esta razón también justifica que sea de muy buena calidad su aprovechamiento productivo. Uno se pregunta ¿Por qué no se usa más para su aprovechamiento productivo? Esto obedece a una cuestión de costos. Sacar el agua de donde está y llevarla a una zona más elevada requiere un consumo de energía e instalaciones para bombeo que son de alto costo y a veces hay que ver si eso justifica desde el punto de vista del costo/beneficio una inversión de ese tipo.