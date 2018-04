Santafesino viral: su perro cumplió 15 años y se lo festejó con un asado

Cumplió 15 años y su dueño decidió cocinarle un asado, ya que es una de las comidas que más le gustan al animal. "Lo publiqué como algo personal", cuenta Fausto Valenzuela el dueño de Rocko. Desde cargadas, reclamos, críticas y vistos buenos fueron las reacciones que generó la publicación que se viralizó y cuyo protagonista es su mascota.

La publicación se remonta a febrero cuando Fausto, quien es agente de policía, decidió darle un gusto a su mascota. Bajo el encabezado "Hoy las sobras las como yo", compartió un post en el cual relató las escenas cotidianas que el animal protagonizó.

En moto, patrullero o en medio de la cancha Rocko no se muestra temeroso. Este perro mestizo pasó la mayor parte de su tiempo resguardando a su propietario y todo lo que a este le rodea. Fausto, dueño del animal, relata que desde que tiene a Rocko no recibe correspondencia en su casa.

El vínculo nació cuando Rocko tenía un año y su primer dueño lo dejó a cargo de Fausto, quien en ese momento trabajaba en Arroyo Leyes . "No se dejaba tocar, era malísimo. Fuimos negociando con el tema de la comida y después ya no se despegó más de mí", contó el dueño, quien asegura que Rocko cuenta con el reconocimiento de sus compañeros. "A mí no me preguntan como anda mi familia, sino como está Rocko", cuenta Fausto.