La jubilada cobró su jubilación y pensión en el banco y luego se tomó un remís para ir a hacer algunas compras: "Me bajé inquieta, en Córdoba y Avellaneda, para ir a una verdulería y traía la cartera cuando se cruzó una moto antigua por la cuadra que iba, en la que iban un hombre y una mujer. Me dijeron «entregame la cartera» a lo que les dije que «no, no tengo, si querés te doy para que te comprés cigarrillos o facturas, ¿querés llevarte esto de la panadería? (una bolsa con facturas)»".