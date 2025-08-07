Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe Un inspector que rendía para el ascenso a subcomisario fue descubierto haciendo trampa con lentes inteligentes 7 de agosto 2025 · 08:48hs

Un escándalo sacude a la Policía de Santa Fe tras conocerse que un inspector fue sorprendido copiándose durante el examen del concurso de Ascensos Policiales con un avanzado dispositivo tecnológico, similar a los usados en recientes episodios de fraude académico en otras jurisdicciones del país.

El agente utilizaba anteojos espía para acceder a las respuestas durante la instancia evaluativa, lo que fue detectado por personal a cargo de la supervisión del examen. Ante la flagrante maniobra, se dispuso su pase inmediato a disponibilidad y el inicio de un sumario administrativo interno.

En Medicina El hecho recuerda el caso ocurrido semanas atrás en la ciudad de Buenos Aires, donde durante los exámenes de ingreso a las residencias médicas se detectó un “llamativo número de notas sobresalientes” y se viralizó un video en el que un postulante utilizaba lentes inteligentes para recibir respuestas en tiempo real.