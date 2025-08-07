Un escándalo sacude a la Policía de Santa Fe tras conocerse que un inspector fue sorprendido copiándose durante el examen del concurso de Ascensos Policiales con un avanzado dispositivo tecnológico, similar a los usados en recientes episodios de fraude académico en otras jurisdicciones del país.
Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
Un inspector que rendía para el ascenso a subcomisario fue descubierto haciendo trampa con lentes inteligentes
7 de agosto 2025 · 08:48hs
El agente utilizaba anteojos espía para acceder a las respuestas durante la instancia evaluativa, lo que fue detectado por personal a cargo de la supervisión del examen. Ante la flagrante maniobra, se dispuso su pase inmediato a disponibilidad y el inicio de un sumario administrativo interno.
En Medicina
El hecho recuerda el caso ocurrido semanas atrás en la ciudad de Buenos Aires, donde durante los exámenes de ingreso a las residencias médicas se detectó un “llamativo número de notas sobresalientes” y se viralizó un video en el que un postulante utilizaba lentes inteligentes para recibir respuestas en tiempo real.